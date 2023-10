"Le riforme sono un'arma di distrazione di massa"

Il governo si prepara a portare in Parlamento la legge di bilancio 2024: dopo due settimane di fibrillazioni nella maggioranza, i partiti che sostengono l’esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni hanno trovato la quadra. Confermate molte delle norme presenti nelle bozze circolate nei giorni scorsi: su altre, per cercare di accontentare tutti, sono state apportate piccole modifiche. Ne parliamo con Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e parlamentare dell’alleanza Verdi Sinistra.

Finalmente abbiamo il testo definitivo della manovra 2024

"Sì. Con una specie di gioco di prestigio, in questa finanziaria sono riusciti a mettere insieme l'assenza assoluta di qualsiasi misura strutturale e una serie di scelte che non rispondono ai problemi più urgenti, cioè le diseguaglianze sempre più segnate, il potere d'acquisto che corolla, gli stipendi e le pensioni che si erodono sotto i colpi dell’inflazione. Le classi meno abbienti ne usciranno molto penalizzate.

Cosa pensa le penalizzerà di più?

"Sicuramente la scelta di definanziare la Sanità. Al netto dei trucchi contabili di chi parla di aumento delle risorse in termini assoluti - un aumento peraltro largamente insufficiente rispetto alla condizione del sistema sanitario nazionale - il vero tema è l’investimento rispetto al Pil. Non dico che dovremmo avvicinarci a Francia e Germania, che sfiorano il 10 per cento nel rapporto tra investimenti e prodotto interno lordo, ma almeno alla media europea, abbondantemente superiore al 7 per cento".

La vera sorpresa è l’aumento dell’Iva su pannolini, assorbenti e prodotti per l’infanzia. Non era il governo della famiglia?

"Meloni ci ha spiegato che non l'hanno aumentata, hanno semplicemente eliminato la riduzione, ma questo si chiama aumento. Saranno colpite milioni di donne italiane e i genitori che pagheranno di più beni di primissima ed evidente necessità: sorprende davvero perché era uno dei suoi principali cavalli di battaglia in campagna elettorale. Una presa in giro abbastanza imbarazzante verso i suoi stessi elettori.

A proposito di promesse elettorali, non c'è quota 104, ma una quota 103 con molti più paletti

"C’è poco da dire. Sono riusciti a fare peggio della riforma Fornero, con una serie di misure che prevedono restrizioni alle finestre, ostacoli alla possibilità di uscire con una pensione dignitosa e senza quelle penalizzazioni che invece sono state aggravate".

Nello stesso giorno in cui chiudevano l’accordo sulla manovra, hanno annunciato l’elezione diretta del premier. Volevano spostare l'attenzione?

"Questo è uno di quei classici casi in cui noi speriamo che si tratti di un’arma di distrazione di massa, cioè che la scelta del momento sfosse funzionale a distogliere l’attenzione su una manovra insufficiente e dannosa. Fosse invece un intento vero, ovvero quello di picconare la Costituzione repubblicana in modo così pasticciato, sarebbe davvero grave. Il 'premierato' non esiste in nessun Paese del mondo: lo hanno sperimentato in Israele per pochi anni, poi lo hanno cancellato perché era palesemente disfunzionale. Dovesse andare in porto, avrà come unico effetto quello di delegittimare e ridurre i poteri del Presidente della Repubblica, poteri che in questi anni di crisi hanno salvato il Paese in momenti difficili. La verità è che siamo di fronte a un’ennesima ed esplicita richiesta di pieni poteri, che avviene, peraltro, in un momento in cui il governo già marginalizza la funzione del Parlamento battendo ogni record nel ricorso al voto di fiducia. Un governo che si appresta a votare una manovra impedendo gli emendamenti dei partiti di maggioranza. Di fatto, se andiamo a vedere, già oggi danno quello che vogliono".

Insieme a Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend, abbiamo simulato che se si fosse votato con la possibile futura riforma, il governo Meloni oggi avrebbe numeri più risicati. La riforma potrebbe non risolvere il problema cronico dell’instabilità politica?

"Una riforma costituzionale come questa produrrebbe un danno alla qualità della democrazia. Potremmo discutere a lungo di questa necessità, che hanno tutti i governi, di cambiare la legge elettorale a ogni giro di ruota. Faccio solo notare che di solito chi lo fa finisce dritto contro un muro e dopo se ne pente. Forse, anche su questo, Giorgia Meloni e la sua maggioranza dovrebbero riflettere".

