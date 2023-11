Il governo approva l’ennesimo decreto sui migranti. Majorino: "Leggi inutili che lucrano sulla paura"

L'aula della Camera ha approvato, con 162 sì, 106 no e 2 astenuti, il decreto "Cutro 2" sui migranti, su cui ieri il governo aveva posto la fiducia. Ora il provvedimento passa al Senato.

Forti critiche dalle opposizioni, che contestano all'esecutvo di Giorgia Meloni di utilizzare queste norme per fare propaganda. "Con questo decreto sull'immigrazione – ha detto il deputato del Partito Democratico, Gianni Cuperlo, intervenendo in aula – siamo arrivati a quota quattro, uno a trimestre, come le vecchie pagelle di una volta. Avete introdotto la norma incivile sulla cauzione di 5 mila euro per non finire in un centro di accoglienza, fino all'accordo con l'Albania che costerà molto, complicherà tanto e non risolverà nulla. La realtà è che non sapete come gestire quella che da molti anni oramai battezzate come un'emergenza, ma che emergenza non è. È un fenomeno che appartiene a questo nostro tempo ed è per questo che richiede uno sguardo coerente sul piano umano con i nostri principi di civiltà. Noi pensiamo che queste norme calpestino la Costituzione".

"Si criminalizza la solidarietà"

A Today.it, parla Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale in Lombardia e responsabile immigrazione del partito guidato da Elly Schlein. "Il decreto – spiega – è pessimo e fragile allo stesso tempo: da una parte procede con la criminalizzazione della solidarietà, dall'altra non rafforza il sistema di accoglienza di qualità".

Le misure sui i minori non accompagnati

Sono destinate a far discutere le norme che riguardano i minori. Il decreto prevede infatti che l'autorità di pubblica sicurezza possa procedere a rilievi antropometrici e ad altri accertamenti socio-sanitari, anche radiografici, nei confronti di coloro che si dichiarano minori, affinché si determini con certezza la loro età. "Sui minori – continua Majorino – siamo di fronte all'ingiustizia più evidente, perché si rafforza la gestione superficiale di ragazzi e adulti assieme. E le cose che servirebbero davvero questo governo continua a non farle: parlo di canali legali d'accesso; di accoglienza diffusa e di qualità, innanzitutto per i ragazzi e le donne; e poi un serio dialogo dialettico con l’Europa per ottenere una missione comunitaria di soccorso e redistribuzione obbligatoria".

"Il governo lucra sulla paura"

Per il responsabile immigrazione dem le iniziative dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, dai decreti Cutro all’accordo con l’Albania, sono solo armi di distrazione di massa. "Il governo – spiega ancora Majorino – mira a lucrare sulla paura che l'immigrazione non gestita può determinare. Siamo di fronte a una strategia che si fonda su un principio: faccio di tutto per non farli arrivare, chiedo ad altri di fare il lavoro per me e cosi racconto ai miei elettori che non voglio i migranti. Il risultato è pessimo: zero rispetto dei diritti umani, aumento degli arrivi irregolari e enormi pasticci come accadrà con Albania, laddove buona parte dei migranti - cioè gli espellibili che non si potranno rimpatriare - torneranno dopo pochi mesi in Italia. Sono oltretutto misure inutili, che non sortiscono effetti: perché gli sbarchi aumentano giorno dopo giorno".

