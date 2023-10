Iolanda Apostolico, opposizioni al contrattacco sul video della giudice di Catania. Il Pd: "Dossieraggio di Stato"

Il caso della giudice Iolanda Apostolico arriva in Parlamento. L'antefatto è noto: ieri il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha diffuso un video che mostrerebbe mostra la giudice del tribunale di Catania a una manifestazione dell'agosto del 2018 per chiedere lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti, tra un gruppo di persone che urlava insulti alla polizia. La diretta interessata, già finita nel mirino del centrodestra per non aver convalidato il fermo di alcuni migranti tunisini trattenuti nel Cpr di Pozzallo, non ha mai confermato ufficialmente la sua presenza.

25 agosto 2018, Catania, io ero Vicepremier e Ministro dell’Interno. L’estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla “assassini” e “animali” in faccia alla Polizia.

Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…. pic.twitter.com/Khfy8mtV5o — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 5, 2023

Secondo l'Ansa però Apostolico avrebbe spiegato ad alcuni colleghi che si trovava nel porto di Catania per evitare possibili scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti, per la maggior parte di estrazione cattolica. Per Salvini, al contrario quella era una manifestazione di "estrema sinistra". Il video, come prevedibile, ha suscitato un polverone. Se per la destra il comportamento che ha avuto Apostolico denota una mancanza di "imparzialità", l'Associazione nazionale magistrati, per bocca del suo presidente, Giuseppe Santalucia, ha invitato "a valutare la terzietà dei giudici sulla base dei provvedimenti che vengono assunti e delle motivazioni poste alla base, e a non fare invece lo screening al passato, alla vita privata di un magistrato".

Baldino (M5S): "Chi ha girato il video?"

Intanto le opposizioni insorgono e chiedono un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Piantedosi che dovrebbe riferire in Parlamento mercoledì prossimo. "In base alle ricostruzioni degli organi di stampa - dice la portavoce del M5s alla Camera Vittoria Baldino - sembrerebbe che il video diffuso ieri dal ministro Salvini, che riprende la giudice di Catania Apostolico ad una manifestazione del 2018, sia stato girato da una persona posizionata tra gli agenti di Polizia". A questo punto, spiega Baldino, "vogliamo sapere, e lo chiederemo in un'interrogazione parlamentare, come il ministro sia venuto in possesso delle immagini. Credo che il governo debba chiarire se si tratti del frutto di un'azione di dossieraggio messa poi a disposizione del ministro Salvini per un attacco politico verso un magistrato che ha emesso un provvedimento di bocciatura di un provvedimento del governo".

E ancora: "Io non entro nel merito della scelta della giudice di presenziare a una manifestazione - dice la deputata M5s -, né sul contenuto del suo provvedimento giudiziario, ma credo sarebbe molto grave se quelle immagini fossero parte di materiale custodito da qualcuno nelle istituzioni e girato anni dopo a un altro esponente istituzionale a scopo di mettere in atto un attacco politico e personale".

Il Pd parla di "dossieraggio di Stato"

Il Pd invece non ha dubbi e parla apertamente di dossieraggio. "Prime le informazioni riservate carpite al 41bis e diffuse per colpire oppositori politici. Ora, l'utilizzo di video di 5 anni fa (conservati da chi?) per colpire una magistrata, che nessun comportamento discutibile può giustificare" scrive su Twitter il deputato del Pd Peppe Provenzano. "È dossieraggio di Stato. Nessuno è al sicuro".

All'attacco del governo anche Antonio Misiani, della segreteria nazionale Pd. "Riassumiamo: qualcuno ha girato e conservato un video di una manifestazione di cinque anni fa (25 agosto 2018) che evidenzia la partecipazione della giudice Apostolico (che la destra sta attaccando a testa bassa per aver disapplicato il decreto Cutro sull'immigrazione) e lo ha trasmesso al vicepremier Salvini, che prontamente lo ha pubblicato sui social. Domanda n. 1: chi ha girato quel video? Qualcuno nel cordone di polizia, come ipotizzano alcuni media? Domanda n. 2: chi ha conservato e trasmesso il video al vicepremier Salvini (per coincidenza, ex ministro degli Interni…)? Domanda n. 3: che cosa pensa la presidente Meloni del vero e proprio dossieraggio di Stato messo in atto dal suo vice contro la giudice Apostolico per intimidire lei e tutta la magistratura?".

Insomma, M5s e Pd si schierano apertamente con Apostolico. Così come l'Associazione nazionale magistrati. Ospite di 'Otto e mezzo', su La7, il presidente Giuseppe Santalucia ha spiegato che quella di Catania "non era una manifestazione contro le politiche governative di contrasto all'immigrazione illegale ma una manifestazione che invocava un ripensamento del ministro dell'interno che non aveva fatto sbarcare per giorni alcuni migranti dalla nave Diciotti, una manifestazione non politica ma che ha raccolto il mondo dell'associazionismo, anche la chiesa, un atto umanitario più che contro le politiche del governo''.

Secondo Santalucia inoltre bisognerebbe chiedersi da dove viene quel filmato. "Nessuno ci ha detto quel video da dove provenga, se sia stato preso su Internet o se era stato pubblicato da televisioni private o se è stato girato dalla polizia, come sembrerebbe dal modo in cui sono state effettuate le riprese, alle spalle delle forze dell'ordine che contengono il corteo, questo mi sembra grave''.

La Lega: "Il vero scandalo è il comportamento di Apostolico"

Ben diversa è la posizione della destra di governo. Il caso della giudice di Catania "è motivo di grave imbarazzo per le istituzioni" sostiene il vicepremier Matteo Salvini augurandosi che "prevalgono buonsenso ed equilibrio".

Per Igor Iezzi, deputato e vicecapogruppo della Lega, "mentre a sinistra sbraitano cercando di spostare l'attenzione su altro, il vero e unico scandalo è il comportamento della dottoressa Apostolico che ne compromette l'imparzialità e la credibilità. L'abbiamo vista apprezzare volgarità contro Salvini, scendere in piazza con la folla che insulta la polizia, ne abbiamo letto le dichiarazioni sui giornali. Difficile pensare ci siano alternative alle dimissioni" dice Iezzi.

Fdi: "Così viene meno la terzietà dei giudici"

Il senatore di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon chiede invece un esame disciplinare. "Se, giustamente, l'imparzialità deve riguardare gli esponenti delle forze armate, a maggior ragione deve valere per i magistrati, chiamati a decidere della libertà dei cittadini. Nel video che sta rimbalzando sui media da un paio di giorni la dottoressa Apostolico manifesta in modo palese, prendendo una posizione ideologica su un argomento, ossia le politiche migratorie del governo, sul quale è poi chiamata a giudicare: in questo modo, evidentemente, viene meno la terzietà che deve essere propria di un giudice".

"E resta alquanto curioso - dice il senatore - che coloro i quali sbirciavano dal buco della serratura dell'allora presidente del Consiglio Berlusconi e di altri esponenti di centrodestra, scoprano soltanto oggi l'importanza di distinguere la vita pubblica di un esponente istituzionale da quella privata. La sinistra non cambia mai: due pesi e due misure".

Anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi esprime forti perplessità sull'opportunità di partecipare a quella manifestazione. E nella sua enews scrive: "Io sull'immigrazione non la penso come Salvini, anzi, sono agli antipodi. Ma credo che il ministro leghista abbia ragione quando chiede che i giudici diano le massime garanzie di imparzialità. E questa giudice - sul tema - non può essere percepita imparziale se scende in piazza e partecipa a una manifestazione politica".

