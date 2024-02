Gli iscritti al nuovo liceo del Made in Italy sono appena 375 in tutta Italia

La proroga delle attivazioni non è bastata e i timori di flop del liceo del Made in Italy sono stati confermati. Al nuovo corso di studi, molto sponsorizzato dalla maggioranza di governo, si sono iscritti appena 375 studenti in tutta Italia. Un flop sul quale hanno sicuramente influito i ritardi (era possibile iscriversi solo dal 26 gennaio al 10 febbraio) e le scarse informazioni sul piano di studi e sugli sbocchi professionali, come avevamo già evidenziato in un approfondimento ad hoc.

In totale, i licei a indirizzo Made in Italy attivi nell'anno scolastico 2024/25 sono 92. Le regioni che ne hanno attivato di più sono state la Sicilia (17) il Lazio e la Lombardia (12), ma in molte altre questi licei si contano sulle dita di una mano e in Campania non ne è stato attivato nemmeno uno. A frenare le adesioni da parte delle amministrazioni locali ci sono i contorni didattici incerti, con il ministero che ha reso nota solo l'offerta formativa del primo biennio (e non del triennio) e la scarsità di risorse stanziate.

Complessivamente gli studenti del nuovo percorso formativo rappresentano solo lo 0,08% del totale degli iscritti alle superiori. Eppure il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso parla di "un buon inizio per questo liceo che potrà ulteriormente migliorare in questo anno pilota".

Di diverso avviso l'opposizione che chiede al governo di riferire in Parlamento sul tema: "I numeri delle iscrizioni al tanto osannato e propagandato Liceo del Made in Italy, che avrebbe dovuto essere la novità del prossimo anno scolastico, sono impietosi, direi imbarazzanti. Solo 375 iscrizioni significa una media di 4 iscritti per ognuno dei 92 licei che hanno attivato questo percorso. Come possa il governo considerare soddisfacente questi risultati è incomprensibile. Continuare a negare la realtà per fare propaganda spiccia su un indirizzo che interessa a pochi è surreale" sottolinea la senatrice Aurora Floridia, di Alleanza Verdi Sinistra.

Aumentano le iscrizioni negli istituti tecnici, in calo i licei

I licei continuano a essere scelti da oltre la metà delle studentesse e degli studenti: il 55,63%. Ma a mantenere un trend in crescita rispetto allo scorso anno scolastico sono invece gli istituti tecnici e i professionali: i primi passano dal 30,9% al 31,66% delle iscrizioni, i secondi dal 12,1% al 12,72%.

Nel complesso invece i licei fanno registrare un calo dell'1,47% rispetto all'anno precedente. Parziale flop anche per la nuova filiera tecnico professionale del "4+2" promossa dal governo: gli iscritti in tutta Italia sono stati appena 1.669. I dati sono stati forniti dal ministero dell'Istruzione e del Merito a pochi giorni dal 10 febbraio, termine ultimo per inoltrare le iscrizioni.