L'Italia bocciata sul diritto all'aborto, Boldrini: "Meloni raggira la 194". Adinolfi: "Stupidaggini, uccisi 170 bimbi al giorno"

In Italia l’accesso delle donne alle cure per l'aborto "è spesso ostacolato da regole procedurali, dai lunghi tempi di attesa per gli appuntamenti, dalla la mancata attuazione, nella maggior parte delle regioni, delle nuove linee guida nazionali sulla fornitura di procedure di aborto negli ospedali diurni, nelle cliniche ambulatoriali e nei consultori".

È quanto si legge sul rapporto sull'Italia pubblicato dalla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović, che esorta le autorità a garantire alle donne e alle ragazze il libero accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, comprese le cure per l'aborto e la contraccezione, sottolineando la necessità di rispettare e sostenere i diritti, la dignità e l'autonomia delle donne nell'assistenza sanitaria materna.

Preoccupano "pro-vita" nei consultori e medici obiettori

Tra le criticità contenute nel rapporto, le iniziative regionali volte a integrare alcuni servizi di consulenza privata all'interno del consultori (in molte realtà svolte da associazioni della galassia "pro-vita", ndr), che hanno l'obiettivo di prevenire gli aborti volontari e contrastare il calo dei tassi di natalità. Le organizzazioni non governative che hanno monitorato le strutture, su tutto il territorio nazionale, sottolineano che tali iniziative rischiano di minare la neutralità del consultori, una condizione essenziale per rispettare la libera scelta delle donne.

Ad aggravare la situazione - si legge ancora nel documento – il diffuso fenomeno dell’obiezione di coscienza da parte del personale medico e sanitario. Secondo le informazioni fornite alla commissaria dalle autorità, nel 2021 la percentuale di personale sanitario registrato come obiettore era contava il 63,6 per cento dei ginecologi, il 40,5 per cento degli anestesisti e il 32,8 per cento del personale non medico. Numeri rilevanti, che minano l'assistenza sanitaria prevista dalla legge 194, che non sempre è garantita e costringerebbero molte donne ad abortire in altre regioni rispetto a quelle di residenza e persino all’estero. In alcuni ospedali – si legge nel testo – ci sarebbero solo medici obiettori. Numeri non compatibili con gli obiettivi della legge sull’Ivg. che impone a tutte le regioni di garantire il diritto all’aborto in tutte le strutture pubbliche autorizzate. La commissaria, in linea con quanto già affermato dal comitato europeo dei Diritti Sociali, certifica dunque l’incapacità, da parte dell’Italia, di garantire un libero accesso all’aborto e sottolinea che l’abuso della pratica dell’obiezione di coscienza costituisce "un mancato rispetto del diritto alla protezione della salute e alla non discriminazione".

La risposta del governo

L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha risposto al rapporto pubblicato dalla commissaria Dunja Mijatović con un documento di dieci pagine. Nella parte che riguarda "salute sessuale e riproduttiva e diritti delle donne", si cita la relazione annuale sull’applicazione della legge 194 inviata al Parlamento dal ministero della Salute: "i tempi di attesa tra il rilascio della certificazione necessaria per l’Ivg e l'intervento – si legge nella replica – sono in costante diminuzione e la mobilità delle donne è minima. Secondo i dati diffusi dal governo, il 93,7 delle interruzioni di gravidanza viene effettuato nella regione di residenza; di questi, l’87 per cento nella provincia di residenza. Quanto all’obiezione di coscienza, nella relazione si afferma che "qualsiasi problema nella fornitura del servizio IVG potrebbe essere collegato all'organizzazione del servizio stesso piuttosto che al numero di personale che si oppone".

Boldrini (Pd): "Il Governo mina la legge"

"Il problema dell'accesso alla legge per l'interruzione di gravidanza – spiega l’ex Presidente della Camera, Laura Boldrini, a Today.it – non è nato ora, ma certamente le politiche di questo governo non lo risolvono, anzi lo peggiorano. Lo dimostra quello che succede nelle regioni guidate da giunte di destra, dove interrompere una gravidanza è diventato un calvario. E ora pure la proposta di legge sull'obbligo di far ascoltare alle donne il battito fetale pur di convincerle a non abortire puntando sul senso di colpa. Avevano assicurato che non avrebbero toccato la 194. Non ne hanno bisogno: basta minarla, pezzo dopo pezzo, con circolari, protocolli e proposte colpiscono le donne e il loro diritto di autodeterminazione. Invece di raggirare la 194 con l'immancabile apporto delle associazioni anti-scelta, il governo dovrebbe assicurarne la piena attuazione, a partire dalla presenza di medici non-obiettori in tutte le strutture sanitarie pubbliche e dall'accesso libero alla RU486. Solo così una legge dello Stato, anziché rimanere sulla carta, diventerebbe fruibile per le donne che ne hanno bisogno".

Vittoria Loffi (Radicali Italiani): "La 194 va aggiornata"

"La risposta del governo non stupisce" – dichiara Vittoria Loffi, dirigente dei Radicali Italiani e responsabile della campagna ‘Libera di abortire’ – per loro questi ostacoli sono cruciali e richieggiano la più volte riaffermata presa di posizione della Presidente Meloni sulla legge 194, che per lei non va cambiata. Tuttavia, le quotidiane testimonianze e richieste di accompagnamento che riceviamo ci raccontano un servizio di Ivg ben lontano da quello descritto dalla relazione annuale inviata al Parlamento, una relazione che è basata su dati chiusi e non rielaborabili. I corpi protagonisti di questo diritto raccontano violazioni, costi, spostamenti e intromissioni morali che non sono più accettabili, esattamente come ci dice l’Europa".

"Il rapporto sull’Italia realizzato dalla Commissaria Mijatović – continua Loffi – mette il nostro paese di fronte all’ennesima dimostrazione che finché non verrà aggiornata la legge 194/1978, garantendo un vero diritto all’aborto, ci troveremo a fronteggiare un numero crescente di violazioni sempre più insidiose. Gli ostacoli procedurali e istituzionali riscontrati dalla Commissaria sono, infatti, parte integrante della stessa norma che ha avuto il grande merito, 45 anni fa, di arginare la piaga dell’aborto clandestino, ma ha contestualmente trasformato l’interruzione di gravidanza in un percorso ad ostacoli ben lontano dalla categoria del diritto. La presenza di personale anti-scelta nei consultori, la settimana di riflessione obbligatoria, l’altissima percentuale di obiezione di coscienza e l’assenza di una normativa chiara e vincolante per quanto riguarda le procedure di aborto farmacologico, riflettono collegialmente la lontananza maturata dal nostro Paese dalla frontiera dei diritti riproduttivi, oggi al centro delle politiche progressiste globali".

Adinolfi: "Serve una legge come quella del Texas"

Chi invece la pensa in maniera diametralmente opposta è Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia. "Il rapporto – attacca – dice una stupidaggine, perché in Italia non esiste un caso, uno, di una donna che non sia riuscita ad abortire. Non ce n'è uno. Purtroppo, anche l'anno scorso, sono state oltre 63 mila le donne che hanno abortito: stiamo parlando di 175 bambini abortiti ogni giorno, in un momento in cui questo Paese invece avrebbe bisogno di una crescita seria della natalità. Noi chiediamo da tempo il superamento della legge 194, con un'opzione che per me deve essere quella texana. In Texas sono passati, grazie alla nuova legge parata da Greg Abbott, il governatore repubblicano – peraltro disabile – da oltre 50 mila aborti, quindi un numero paragonabile a quell’italiano, a 34. Per me sono 34 di troppo, sia chiaro".

