L'Italia è uscita ufficialmente dalla Via della Seta cinese

Dopo mesi di indiscrezioni e valutazioni su una strada da percorrere per non fare infuriare la Cina, l'Italia è uscita ufficialmente dalla Via della Seta, con una nota consegnata a Pechino nei giorni scorsi. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, allontana ormai tutti i dubbi sulla volontà del governo italiano di estendere la durata del memorandum d'intesa sulla Belt and Road Initiative (BRI) - che Roma ha siglato con Pechino nel 2019 durante il governo gialloverde di Giuseppe Conte -, oltre la scadenza del periodo di validità prevista per il 22 marzo 2024. Da Palazzo Chigi, però, non arrivano conferme. L'esecutivo si trincera dietro un "no comment". L'accordo - non vincolante giuridicamente -, tra Italia e Cina si sarebbe rinnovato automaticamente nel 2024 e per uscirne il governo italiano avrebbe dovuto inviare una disdetta scritta. Come è successo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva detto che "entro dicembre ci sarà la decisione definitiva sulla possibile uscita dell'Italia dal memorandum.

I passaggi per l'uscita dell'Italia dalla Via della Seta

Si tratterebbe quindi di una disdetta dell'accordo da parte del governo italiano. Stando a quanto riportato dal CorSera, tre giorni fa, senza comunicare nulla pubblicamente, Roma ha consegnato alle autorità del governo cinese una nota verbale con cui l'esecutivo di Giorgia Meloni si impegna a rilanciare il più possibile quel partenariato strategico che esiste da più di dieci anni tra Pechino e Roma. Resta ferma, si chiarisce nella missiva, la volontà "sviluppare e rafforzare la collaborazione bilaterale" tra i due Paesi. Bisognerà vedere se accadrà, o se piuttosto non ci saranno ritorsioni di natura commerciale da parte della Cina.

La mossa decisiva è arrivata dopo settimane di trattative ed è stata preceduta da una missione in Cina del segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia in estate e a seguire dalla visita del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Durante queste trasferte a Pechino, è stata confermata l'intenzione di coltivare il partenariato strategico tra i due Paesi e sono stati avviati fra gli altri i passi preparatori per la visita del capo dello Stato Sergio Mattarella l'anno prossimo in Cina.

La premier Giorgia Meloni ha quindi mantenuto una promessa fatta durante la campagna elettorale che l'ha portata a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio non ha mai nascosto la volontà di uscire dall'accordo, fatto che per la Cina non è un segreto, ma solo ora arriva l'ufficialità. Cosa pensa di fare ora l'esecutivo italiano? Il "faro" dei rapporti fra Roma e Pechino è il Partenariato strategico globale del 2004, aveva detto Meloni dopo l'incontro con il premier cinese Li Qiang a margine del G20 a New Delhi dello scorso settembre. Proprio la sede dove è stata battezzata l'India-Middle East-Europe Economic Corridor (Imec), ovvero l'accordo che si presenta come una alternativa al progetto cinese della Nuova Via della Seta grazie alla creazione di un collegamento nave-treno-nave fra l'India, i Paesi del Golfo, Israele, il Mediterraneo e l'Europa.

Per l'Italia l'iniziativa cinese non è stato un successo

L'accordo non ha "prodotto i risultati sperati" ha ribadito dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha affermato la convocazione "per l'anno prossimo a Verona della riunione intergovernativa Italia-Cina per affrontare tutti i temi di commercio internazionale". Il titolare della Farnesina rassicura così i mercati e gli investitori: "Continuano a esserci ottimi relazioni e rapporti, pur essendo un Paese che è anche un nostro competitori a livello globale".

I benefici per l'Italia sono stati inferiori alle aspettative promosse durante la firma dell'accordo, tanto che la bilancia commerciale è sempre stata tutta a favore della Cina. Secondo i dati dell'Osservatorio Economico della Farnesina, nel primo semestre del 2023, l'export italiano si è fermato a 9,7 miliardi di euro, mentre l'import dalla Cina è il doppio con oltre 19 miliardi di euro. Segnale che l'interscambio commerciale è sbilanciato ed è stato a favore del gigante cinese, come lo è dall'anno dell'ingresso dell'Italia nella Belt and Road (e non solo). Nel 2019 l'export italiano era in calo, ma ha registrato un aumento l'anno successivo per poi passare dagli oltre 12 miliardi di euro a circa 16 miliardi nell'ultimo biennio. Allo stesso tempo, però, è aumentato in maniera più netta l'esportazione cinese verso l'Italia. Secondo l'analisi del Maeci, si è passati dai 31 miliardi di euro nel 2019 agli oltre 57 nel 2022.

L'uscita dell'Italia dalla Belt and Road, unico paese del G7 aderente nonché membro della Nato, potrebbe rappresentare una grossa sconfitta per Pechino, che aveva promosso - internamente quanto all'esterno dei confini cinesi - l'adesione di Roma al progetto cinese come un successo politico. Ma sembra proprio che la segretezza in cui si sono svolti gli accordi sia un modo per tutelare entrambe le parti.

A dieci anni dal lancio dell'iniziativa voluta da Xi Jinping, la BRI non gode infatti di ottima salute: Pechino ne ha infatti cambiato il paradigma, prediligendo gli investimenti più piccoli e specifici ai mastodontici progetti. Per tutelarsi, la Cina ora finanzia progetti a obiettivi più specifici e di alta qualità, con prestiti più piccoli e tempi di rimborso brevi. Per il Paese guidato da Xi, l'uscita dell’Italia è uno smacco che potrebbe avere effetti anche su altri governi che hanno aderito alla BRI e che non ne riconoscono più i benefici.