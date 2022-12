Renzi: "Con Azione arriveremo a partito unico, ma nel 2024"

Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda andranno oltre l'alleanza elettorale per fondersi in un unico soggetto politico, ma con un percorso graduale che porterà alla fusione nel 2024. Lo ha annunciato Renzi all'assemblea nazionale del partito in corso a Milano. "Mi auguro che nel 2024 il partito unico sia la casa definitiva dei nostri progetti politici, europei ed italiani, lo faremo con Italia Viva e con l'obiettivo della Scelta", acronimo di Salute, Cultura, Europa, Territorio e Avvenire, ha detto il politico fiorentino nel suo intervento.

"E lo faremo soprattutto sapendo che sì, di tempo ne abbiamo un po' meno, di entusiasmo così così, ma chi è stato oggetto di tutte le aggressioni di cui siamo stati oggetto noi dà del tu alla libertà e ha tanta voglia di futuro", ha dichiarato il leader di Italia Viva. Per Renzi, cioè, fare subito un partito unico "ha degli aspetti positivi, ma anche degli aspetti negativi, perché non prendi subito le potenzialità di questo progetto. Se facciamo un percorso di federazione vuol dire che la federazione avrà il compito di rappresentare il nostro disegno europeista, con i gruppi parlamentari in Italia e in Europa. E come Italia viva possiamo creare occasioni di crescita".

In alcune parti del territorio, ha poi avvertito l'ex premier, "so che ci sono alcuni, fra noi e Azione, che pensano di fare una gara di tesseramento; non è questa la gara". Perché "se tu ti metti nella logica di prendere una tessera in più, non hai capito niente". In realtà, "va trovato un criterio diverso, cioè legare il tesseramento a un grande progetto politico e culturale basato sui contenuti".