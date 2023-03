Accusato di molestie dalla collega leghista: sospeso consigliere regionale di Fratelli d'Italia

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la censura del consigliere Joe Formaggio (Fratelli d'Italia), ex sindaco di Albettone (Vicenza): è stato sospeso per cinque giorni dalle attività dell'assemblea a causa delle accuse di molestie da parte della consigliera Milena Cecchetto (Lega). E' la prima volta nella storia che il Consiglio regionale infligge il massimo della sanzione prevista dal regolamento interno.

La seduta si è svolta a porte chiuse, con la sola presenza in aula dei consiglieri regionali e del segretario generale Roberto Valente. La proposta di censura del presidente Roberto Ciambetti è passata con 41 voti a favore, due astenuti, due schede bianche e un voto nullo. A darne notizia è stato lo stesso presidente Ciambetti al termine della seduta.

Milena Cecchetto, consigliera leghista ed ex sindaca di Montecchio Maggiore (Vicenza), aveva detto di aver subito delle molestie da parte di Formaggio: "Molestie, contatti sgraditi e abbracci non richiesti". Formaggio era stato subito sospeso poiché le presunte molestie erano ritenute "non compatibili con i principi del codice etico e con le regole di condotta degli iscritti" del suo partito. "Quello che è successo a me è però inqualificabile e inaccettabile. Sono molto delusa e amareggiata da un comportamento del genere", aveva dichiarato Milena Cecchetto.

Joe Formaggio ha sempre definito "false" le accuse di molestie.