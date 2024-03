Jorit ancora nella bufera per la foto con Putin: ignoti cercano di imbrattare un suo murale

Continua a far notizia Jorit, lo street artist napoletano che in questi giorni si trova al centro delle polemiche per una sua foto con il presidente russo Vladimir Putin. Forse per "punirlo" per quell'abbraccio e per le parole di elogio che ha riservato a quello che in molti considerano un tiranno criminale, ignoti hanno cercato di imbrattare con della vernice bianca uno dei suoi giganteschi murale, quello all'esterno del liceo statale Buchner di Ischia. Di fronte all'opera, su una balaustra, è comparsa anche una bandiera dell'Ucraina.

A denunciare il fatto è stato lo stesso Jorit sul suo profilo Instagram. L'opera che hanno cercato di vandalizzare, è una versione "colored" di Restituta, la santa patrona dell'isola. "Siamo amareggiati per questo tentativo, fortunatamente andato a vuoto", ha spiegato la dirigente scolastica, Assunta Barbieri, che poi ha aggiunto: "Non c’è mai fine all’orrore, all’ignoranza, all’incultura e all’odio. Hanno attentato a un murale che, tra l'altro, ha forti significati pacifisti, proprio nei giorni in cui la nostra scuola è protagonista di un percorso di approfondimento e condanna di ogni tipo di guerra".

L'attacco all'opera è quasi sicuramente un messaggio di risposta alla foto di Jorit con Putin. "È inaccettabile - continua la preside - perché l'arte è un'altra cosa; ma è il segno di questi tempi, contraddistinti dell’odio". Al lavoro le forze dell'ordine, che tramite le telecamere di videosorveglianza, puntano ad arrivare in tempi rapidi all'autore o agli autori del gesto.

Il PD a Jorit: "La foto con Putin è uno schiaffo a tutti noi"

"Caro Jorit, ferma restando la tua piena autonomia e la tua libertà di adesione a qualsiasi ideologia politica, non possiamo tacere di fronte alla foto che ti ritrae insieme a Putin. Sai quanto la tua arte sia importante per tutti noi ma la foto insieme a Putin è uno schiaffo a noi tutti". È quanto si legge in una lettera aperta inviata all'artista napoletano da Sandro Ruotolo, Maurizio de Giovanni, Viola Ardone e Arturo Scotto-

"Tu - continuano - ritratto insieme a chi manda in carcere e a morire gli oppositori, i giornalisti e gli intellettuali che non la pensano come lui. Quella foto con Putin ci fa male perché ti sei schierato con chi ha occupato militarmente un Paese come l’Ucraina dove stanno morendo migliaia di donne e uomini innocenti. Quella foto con Putin ci fa male perché noi pensiamo che occorra fermare le armi e battersi per la pace. Caro Jorit, l’arte deve essere libera di esprimersi. Putin è contro i nostri valori".