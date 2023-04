La Costituzione secondo La Russa: "Non c'è l'antifascismo"

"Nella Costituzione non c’è alcun riferimento all’antifascismo". Parole pronunciate da Ignazio La Russa, presidente del Senato, seconda carica dello Stato. In un colloquio con La Repubblica argomenta la sua tesi "Credo semplicemente che ciò accadde sotto la spinta dei partiti moderati che non volevano fare questo regalo al Pci e all'Urss". Se La Russa da un lato annuncia che per il 25 aprile farà "una cosa che metterà d'accordo tutti", dall'altro con la sua analisi scatena (ancora) la polemica.

La Russa afferma di "condividere appieno i valori della Resistenza, vista come superamento di una dittatura. Il problema - dice - è che di quei valori si sono appropriati il Pci e poi la sinistra. Questo è un fatto storico. E a questo mi sono sempre opposto". E puntualizza: "Pure la Destra, nella sua storia, ha candidato i partigiani".

La Russa lamenta "inutili polemiche" sulle sue frasi. "C'è stata una bufera quando ho ricordato la nascita del Msi. Ai funerali di Almirante c'era pure il presidente della Repubblica", ricorda. "Qualsiasi cosa si dica o si faccia viene strumentalizzata - afferma - E finiamo costretti sempre a inseguire la polemica".

Di spunti a onor del vero La Russa ne ha forniti diversi. Recente l'uscita infelice su via Rasella: "Quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti", esclamò prima di chiedere scusa. Non è il solo però. Il ministro Lollobrigida pare seguire le sue orme con la frase sulla "sostituzione etnica". "Pensa davvero che sia un suprematista bianco? Lui stesso ha detto che non sapeva quello che diceva, o meglio non conosceva la teoria complottista di Kalergi", lo difende La Russa.

Le parole del presidente del Senato hanno come effetto quello di far salire la tensione a pochi giorni dalle celebrazioni del 25 aprile. Fioccano sui social gli screen - molti tratti proprio dal sito del Senato dove è riportata la Costituzione integralmente - delle disposizioni transitorie della nostra Carta dove è chiaramente enunciato "È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista".

Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Filiberto Zaratti chiede le dimissioni di La Russa. "Chi non riconosce il valore antifascista della Costituzione - tuona - non può occupare la seconda carica dello Stato. Basta con i bizantinismi suoi e dei suoi compagni di partito, l'Italia è una Repubblica nata della Resistenza contro il collaborazionismo dei fascisti italiani con i nazisti. Tentare di riscrivere la storia è tipico dei regimi, non degli Stati liberi in cui vige la democrazia come l'Italia".

"'È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista'. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dovrebbe leggere la nostra bellissima Costituzione fino alla fine antifascista", ricorda la deputata del Partito democratico, Michela Di Biase.

"Dice il presidente del Senato che nella Costituzione l'antifascismo non c'è. È che non ha guardato bene", commenta in un tweet Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva.

"Il 25 aprile è una ricorrenza troppo importante per essere piegata alle polemiche e per farci perdere tempo a commentare le dichiarazioni del presidente La Russa sull'antifascismo", taglia il sindaco di Firenze, Dario Nardella. "La Liberazione - aggiunge il primo cittadino - rappresenta un impianto di valori che stanno alla base della Costituzione, come più volte ha ripetuto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e come sappiamo tutti".