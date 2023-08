La Russa difende Lollobrigida: "Invito Schlein a mangiare un piatto povero come la pasta alla norma"

"Anche stavolta, pure sul ministro Lollobrigida, molti capiscono Toma per Roma". Il presidente del Senato Ignazio La Russa interviene su Facebook dopo le critiche delle opposizioni alle affermazioni del ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida sui "poveri che mangiano meglio".

"Lui (Lollobrigida, ndr) confronta le diverse abitudini alimentari degli americani rispetto alle nostre e loro 'capiscono' invece che stia parlando di reddito di cittadinanza" scrive La Russa. "Lollobrigida censura i Paesi dove 'la scelta alimentare è legata al censo' e loro 'capiscono' il contrario. Senza contare che anche a seguire i loro errati contorcimenti è comunque vero che un piatto povero come la pasta alla norma (pomodoro, melanzane e ricotta salata) è per me più buono e salutare di qualsiasi pietanza costosa. Se vogliono - conclude il presidente del Senato - potrei invitare a pranzo Schlein e compagni per fare verificare di persona".

Le parole di Lollobrigida

La querelle è nata dopo un intervento del ministro dell'Agricoltura al Meeting di Comunione e Liberazione, sul palco di un panel intitolato Food Security e Sostenibilità. Secondo Lollobrigida "gli americani ci hanno liberato, ci difendono, ma una cosa non possono insegnarci, a mangiare. Noi non vogliamo essere come loro" ha detto il ministro, "noi abbiamo un modello interclassista, dove spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi perché cercando dal produttore l'acquisto a basso costo spesso comprano qualità. Negli Stati Uniti invece" c'è "una divaricazione sociale tra chi mangia bene, come noi, e le classi meno abbienti che vengono rimpinzate con degli elementi condizionanti che fanno più l'interesse del produttore che del consumatore".

Le reazioni

Affermazioni che sono state duramente stigmatizzate dall'opposizione. Per il vicepresidente della Camera, Sergio Costa (M5s), il ministro "ha dimostrato che ignora i poveri, la loro quotidianità, il loro vissuto" e forse è per questo che "hanno cancellato il Reddito di Cittadinanza. Perché i poveri così mangiano meglio". "Sappiamo che oltre 3 milioni di persone frequentano quotidianamente le mense Caritas, perché non hanno da mangiare" ha detto Costa. "Tutte queste donne e questi uomini, secondo il ministro Lollobrigida, mangiano meglio degli italiani ricchi. Eppure, le problematiche di salute alimentare (in aumento del 46%) che riguardano i giovani sono maggiori nelle classi sociali disagiate che in quelle ricche (ovviamente). Ma per il Governo non è così". La segretaria del Pd Elly Schlein ha invece parlato di un "governo che vive su un altro pianeta".

Attacchi che la maggioranza rispedisce al mittente. Anche per il deputato di FdI Giandonato La Salandra, componente della commissione agricoltura, le opposizioni hanno travisato le parole di Lollobrigida. "Non è una novità che altrove a costare meno sono solo cibi ad altissimo contenuto calorico e fast food. Il messaggio di Lollobrigida è corretto. Se la sinistra rincorre il gusto della polemica contro i ministri anziché occuparsi di politica reale è un loro problema".

