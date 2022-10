Cosa c'è dietro la "strana" elezione di La Russa a presidente del Senato

Chi è andato in soccorso del centrodestra per far eleggere Ignazio La Russa presidente del Senato? Forse non si saprà mai di preciso ma una cosa è certa ed è la posta in gioco della prima giornata a Palazzo Madama: chi, dall'opposizione, ha aiutato Fratelli d’Italia, si è mosso con lo scopo di rivendicare una serie di posizioni politiche legate alle due presidenze di Camera e Senato. In assenza di un accordo fra Pd, Movimento 5 Stelle e Terzo polo, qualcuno ha aiutato la destra, mettendo un'ipoteca sugli incarichi parlamentari, che arriveranno nei prossimi giorni. Si parla delle vice presidenze delle Aule, le presidenze delle commissioni permanenti, commissioni di garanzia, il Copasir o, per esempio, la commissione di vigilanza Rai. Queste, per prassi consolidata, spettano sempre alle opposizioni, sulla base di accordi precisi. Accordi che oggi non ci sono. Per questo, a seconda di come le varie forze parlamentari voteranno quelle cariche, si capirà quali accordi sono nati oggi e soprattutto fra chi.

Ipotesi fanchi tiratori

Dunque chi ha votato con Fratelli d’Italia e Lega? Chi sono i diciannove senatori che hanno compensato l’assenza di Forza Italia? Sicuramente qualcuno fra terzo polo, Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Maie (Movimento associativo italiani all’estero). Le teorie sono diverse. Il primo a essere finito sul banco degli imputati è il terzo polo e un deputato di Azione ha sbottato: "Ma li avete visti i nostri? Avete visto Carlo (Calenda) e Matteo (Renzi) che sono entrati e usciti al volo dalla cabina? Ma di che stiamo parlando. Mettiamola così: c'è un signore di Ferrara che da 25 anni fa questi giochetti in Parlamento. E lo si vedrà la prossima settimana - sostiene il dirigente calendiano -, quando verranno eletti vicepresidenti al Senato Dario Franceschini e Stefano Patuanelli. Loro hanno già l'accordo e si sono blindati con La Russa per non avere scherzi quando ci si voterà".

Il signore di Ferrara è Dario Franceschini che, nella mente del deputato di Azione, è l’artefice di quello che sarebbe a tutti gli effetti un "soccorso rosso" alla destra. A che pro? Ottenere un doppio risultato: da una parte rivendicare quelle poltrone nell’ambito di un accordo che vede l’asse Pd-M5s da una parte e Giorgia Meloni dall’altra. Il tutto facendo ricadere lo scandalo di palazzo sulla testa di Calenda e Renzi, compreso nel prezzo. Quindi di sarebbero di mezzo anche i 5 Stelle? "Secondo me sì - dice un deputato di Forza Italia - perché loro sono tagliati fuori da ogni accordo".

Renzi non ci sta e respinge le accuse: "Chi mi conosce lo sa, se fossi stato io l'avrei rivendicato e soprattutto avrei portato a casa qualcosa. Chi dice che siamo stati noi a votare La Russa per avere la vicepresidenza non capisce che per averla dovrebbero dire di sì anche il Pd e il M5S, e non ce lo diranno mai", spiega il leader di Italia viva al termine della seduta. Renzi racconta di averne parlato a lungo in aula con Dario Franceschini e "diciamo che Dario è un ragazzo intelligente", dice Renzi. Quindi, chi l'ha votato La Russa? "Innanzi tutto è stata una prova di forza tra di loro. Poi, lo so che se lo dico io non mi credete, tutto è frutto della folle strategia di Letta sulle alleanze. Se non ci avesse fatto fuori dalla coalizione oggi La Russa non sarebbe presidente del Senato", aggiunge il leader di Iv.

Perché Forza Italia non ha votato La Russa presidente del Senato

Sicuramente chi ha architettato tutto questo, ha avuto l'arguzia di riempire un vuoto lasciato da Forza Italia, che aveva votato alla prima chiama solo con Berlusconi e Casellati. I due big di Fi hanno partecipato al voto, gli altri senatori azzurri non hanno ritirato la scheda. La mossa era una prova di forza tutta interna al centrodestra. In una fase in cui Meloni sta resistendo alle richieste di Forza Italia nella contrattazione per decidere i Ministeri, Berlusconi ha voluto mandare un messaggio all'alleata, rimarcando il suo peso nella maggioranza. Come a dire: "O ci vieni in contro o noi possiamo farti cadere come e quando vogliamo". Da qui la decisione di non votare. Lo ha confermato anche Berlusconi quando ha spiegato di non gradire i veti di Meloni: "Non ci piacciono i veti, c'era stato un veto. Io e Casellati abbiamo votato La Russa come un voto di apertura e collaborazione, il resto del gruppo no perché non ci piacciono i veti, non si devono fare". Tra i veti più importanti quello alla nomina di Licia Ronzulli al Ministero della Sanità, per settimane rilanciato dallo stesso fondatore di Forza Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutto quello successo dopo, è stato fuori dal controllo di Berlusconi. "Non ce lo aspettavamo" ha confermato un deputato azzurro. Così dalla prima giornata della diciannovesima legislatura, Forza Italia ne esce male. Non solo ha dimostrato inaffidabilità fin da subito. Ha fallito l’obiettivo e, alla fine, non avrà nemmeno il Ministro della Sanità. Ronzulli? "La trattativa è finita e a Licia Ronzulli non ne toccherà "nessuno" ha detto Silvio Berlusconi lasciando il Senato.