La Russa non ha ancora capito di essere presidente del Senato

Ignazio La Russa ieri era a via della Scrofa, la sede di Fratelli d'Italia, proprio quando stava per prendere il via l'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, dove è stato raggiunto un accordo di massima sulla spartizione dei ministeri dopo giorni di "incomprensioni" (diciamo così). L'ex ministro della Difesa ai cronisti presenti in strada ha detto: "Non sono in grado di darvi notizie, né di incidere in quel che sta avvenendo. E se lo fossi, non ve lo direi mai". "Non vado all'incontro con Berlusconi, sono qui per la fondazione Alleanza Nazionale", ha poi aggiunto. Coincidenze, evidentemente alla fondazione ci doveva andare proprio ieri. Questa frase è però, per assurdo, un'aggravante, perché dimostra che era totalmente consapevole della scarsa sensibilità politica dimostrata, e che era consigliabile trovare un'altra spiegazione per la sua presenza. Ha tenuto a dichiarare "dell’incontro Meloni-Berlusconi non so niente", ma gli hanno creduto in pochi.

Solo qualche ora prima infatti aveva detto: "Auspico che sia un incontro risolutivo, ne sono convinto". Un intervento a gamba tesa nelle beghe della maggioranza, come da suo stile, senza filtri. Dopo essere stato eletto alla guida di Palazzo Madama, non aveva lesinato inviti a Berlusconi a chiarire la genesi e la natura dell'ormai famoso bigliettino con le accuse alla premier in pectore. "Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che quella foto è fake, però deve dichiararlo lui non lo posso dire io" diceva La Russa, venendo poi smentito, a stretto giro di posta, dall'autore stesso dello scatto. Insomma, se un presidente è chiamato a mantenere la massima neutralità, in primis per ragioni di cortesia istituzionale, La Russa non ci sta riuscendo. Anzi: (stra)parla di notizie "fake", si augura che improvvisati mini-vertici di maggioranza vadano a buon fine, e via dicendo.

Buonsenso gli avrebbe dovuto suggerire di non andarci proprio ieri a via della Scrofa, ma non deve essere semplice per un militante di destra e uomo di partito quale La Russa è sempre stato cambiare abito (proprio quando il partito in cui ha ruoli dirigenziali per la prima volta è quello con la maggioranza relativa!) e assumere un ruolo diverso da quello del politico dalla battuta sempre caustica e sempre pronto a criticare in maniera frontale e con una risata sferzante l'avversario di turno. D'altra parte La Russa nasce come militante missino duro e puro, e il suo passato non l'ha mai rinnegato nemmeno per un secondo. Per aggiungere qualche grado al termometro dell'assurdità, basti pensare poi che erano proprio lui e altri esponenti del centrodestra a criticare Pierferdinando Casini, accusandolo più o meno velatamente di "fare politica", quando l'ex democristiano era alla guida di Montecitorio un ventennio fa. La Russa dovrebbe smetterla di fare dichiarazioni sulla politica quotidiana, di frequentare sedi di partito. Chiedergli di lasciare la tessera di Fratelli d’Italia, partito che ha fondato con Meloni e Crosetto, forse è troppo. Ma da una seconda carica dello Stato attendersi un po' più di contegno è lecito: è il presidente di tutti. Almeno in teoria. Ci penserà Sergio Mattarella, nel caso, a ricordargli le peculiarità del suo ruolo.