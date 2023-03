Le parole di La Russa contro la resistenza

Ancora polemiche. Sono nuovamente le parole di Ignazio La Russa sulla resistenza a creare discussione nel mondo della politica. Infatti, il Presidente del Senato intervistato in un podcast del quotidiano Libero, ha commentato la polemica sulle parole della presidente Giorgia Meloni in merito alla strage delle Fosse Ardeatine. Commemorando il tragico evento, infatti, la Presidente del Consiglio aveva parlato di "335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani". La scelta della parola "italiani" aveva creato numerose reazioni, anche perché tra le vittime dell'eccidio non c'erano solo connazionali; in molti hanno notato che Giorgia Meloni non aveva utilizzato la parola "antifascisti" nel suo ricordo.

La Russa, intervenendo sulla questione, ha detto: "Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia su cittadini romani, antifascisti e non". Poi la difesa esplicita della leader di FdI: "Un attacco pretestuoso - ha detto - Tutti sanno che i nazisti hanno assassinato detenuti, anche politici, ebrei, antifascisti e persone rastrellate a caso, certo non gente che collaborava con loro".

A stretto giro è arrivata la risposta - tramite social network - di Arturo Scotto, deputato di Articolo 1, che ha replicato: "Le parole di La Russa su Via Rasella sono un atto di revisionismo senza precedenti. Come dire: i partigiani se la sono un po' cercata. La seconda carica dello Stato non può confondere le vittime con i carnefici. E sdoganare il punto di vista dei fascisti. Indegno e vigliacco".

Poi, in mattinata, Ignazio La Russa è tornato sulla polemica, precisando le sue parole: "Confermo parola per parola la mia condanna durissima dell'eccidio delle Fosse Ardeatine che solo pochi giorni fa ho definito 'una delle pagine più brutali della nostra storia'. Confermo, altresì, che a innescare l'odiosa rappresaglia nazista fu l'uccisione di una banda di altoatesini nazisti e sottolineo che tale azione non è stata da me definita 'ingloriosa' bensì 'tra le meno gloriose della resistenza'".

La reazione dell'Anpi

Nonostante la precisazione di La Russa, arriva la risposta indignata dell'Anpi. "Le parole di La Russa sono semplicemente indegne per l'alta carica che ricopre e rappresentano un ennesimo, gravissimo strappo tesa ad assolvere il fascismo e delegittimare la Resistenza". Ad affermarlo è il presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo. "Il terzo battaglione del Polizeiregiment colpito a via Rasella mentre sfilava armato fino ai denti - ricorda Pagliarulo - stava completando l'addestramento per andare poi a combattere gli Alleati e i partigiani, come effettivamente avvenne. Gli altri due battaglioni del Polizeiregiment erano da tempo impegnati in Istria e in Veneto contro i partigiani".