Landini furioso con Calenda per le frasi sul sindacato e Stellantis: "L'ho querelato"

Il segretario della Cgil Maurizio Landini ha annunciato di aver sporto querela nei confronti del leader di Azione Carlo Calenda per le accuse sui rapporti con Stellantis e 'Repubblica' avanzate dall'ex ministro contro il sindacato.

"Calenda risponderà dove deve rispondere", la querela "è già fatta" ha detto Landini ospite di 'Restart', su Rai3. Si accusano "quelli che hanno sempre contestato pagando a caro prezzo", ha attaccato, aggiungendo che "quelli che oggi parlano sono stati al governo ed hanno fatto leggi per favorire la Fiat". "Ognuno deve rispondere, noi non abbiamo nulla da nascondere", ha detto ancora il leader sindacale.

Le accuse di Calenda a Landini e 'Repubblica'

Nei giorni scorsi, il leader di Azione aveva accusato più volte il sindacato e il quotidiano 'Repubblica' di supposta 'compiacenza' verso la famiglia Elkan, azionista di Stellantis (gruppo nato dalla fusione tra Fca e la francese Psa) e proprietaria della holding Exor che controlla il gruppo editoriale Gedi di cui 'Repubblica' fa parte.

In un video mostrato nel corso della trasmissione di Rai3, l'ex ministro ha detto ad esempio che "per il sindacato è stato più importante andare d'accordo con l'azionista di 'Repubblica' che combattere contro la deindustrializzazione del settore automotive". Il leader di Azione aveva lanciato accuse anche più pesanti in un'intervista rilasciata al 'Messaggero': "La sinistra e la Cgil - aveva detto - hanno smesso di parlare della fuga della ex Fiat da quando gli Elkann hanno comprato 'Repubblica', il principale giornale della sinistra. Maurizio Landini è arrivato a fare un’intervista a quel quotidiano, parlando di crisi dell’automotive senza mai nominare Stellantis che è l’unico produttore italiano".

Una versione ribadita anche in tv, a PiazzaPulita (La7).

Lo stato dei media italiani è tragico. Conflitti di interesse, faziosità, difficoltà per un giornalista di cambiare testata. Non possiamo far finta di nulla. pic.twitter.com/yFg6WkQd5W — Carlo Calenda (@CarloCalenda) January 26, 2024

"Repubblica oggi vale 100 milioni di euro" spiegava Calenda ospite di Corrado Formigli. "La campagna di marketing annuale di una grande multinazionale ne vale 300, quindi se io mi voglio levare le rotture di scatole con la sinistra e il sindacato mi compro il più grande giornale della sinistra e lei vedrà che, del tutto casualmente, Landini che attaccava Marchionne quando la produzione saliva da 300mila a un milione di autoveicoli non pronuncia la parola Stellantis, vedrà che Elly Schlein la parola Stellantis non l'ha mai detta".

La replica di Calenda: "Inaudito"

All'annuncio di adire le vie legali da parte di Landini, è seguita la risposta via social di Carlo Calenda. "Landini non ha accettato un confronto pubblico su Stellantis ma ha deciso di querelarmi - spiega l'ex ministro -, fatto inaudito e senza precedenti per un segretario della Cgil verso un Senatore. Lo affronterò a viso aperto senza avvalermi di alcuna protezione derivante dalla carica. Avanti" conclude Calenda nel post pubblicato su 'X'.