Lara Comi e i guai con la mensa dei poveri: chiesti 5 anni di carcere

Ancora guai giudiziari per l'europedeputata di Forza Italia Lara Comi. La storica portavoce azzurra, molto vicina a Silvio Berlusconi, rischia infatti fino a 5 anni e sei mesi di detenzione. È la pena richiesta dai pm milanesi Stefano Civardi e Silvia Bonardi nell'ambito del maxi processo milanese scaturito dall'inchiesta "Mensa dei poveri". Lara Comi è accusata partecipare attivamente a un presunto sistema di mazzette, appalti, nomine pilotate e finanziamenti illeciti in Lombardia. Il sistema, secondo gli investigatori, era gestito dall'ex coordinatore di Forza Italia a Varese Gioacchino Caianiello.

Le persone sotto le lenti degli investigatori al momento sono circa sessanta con accuse vanno dall'associazione per delinquere corruzione al finanziamento illecito ai partiti fino al traffico di influenze. Tre le province coinvolte: Milano, Novara e Varese.

Tra i politici di spicco per cui i Pm hanno chiesto pene detentive figurano anche l'ex consigliere regionale della Lombardia e sindaco di Montorio al Vomano nel Teramano Fabio Altitonante (richiesti 3 anni e 3 mesi), l'ex assessore comunale Milano Pietro Tatarella (7 anni e 2 anni) dall'ex deputato Diego Sozzan.

Cosa si contesta a Lara Comi nello specifico oggi

L'episodio di corruzione contestato a Comi, nella fattispecie, riguarda invece una consulenza da 21 mila euro che avrebbe fatto ottenere, con il coinvolgimento dell'ex direttore Generale di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale e Gioacchino Caianiello, all'avvocato Maria Teresa Bergamaschi. Gli altri capi d'imputazione sono relativi ad alcuni presunti fittizi contratti stipulati da Comi per mansioni a suoi collaboratori con spese a carico del Parlamento europeo.

L'eurodeputa era finita ai domiciliari (poi revocati) quasi quattro anni fa per corruzione, false fatture e truffa ai danni dell'Ue per circa 500 mila euro, ossia soldi incassati, secondo l'accusa, da lei o dal padre a fronte di contratti per prestazioni mai effettuate, assegnati a persone del suo staff.

L'appuntamento con le ragioni della difesa è fissato al prossimio 29 maggio, per ora Lara Comi, per bocca dei suoi avvocati, si professa "completamente innocente in relazione alle contestazioni mosse".