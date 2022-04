Laura Gaggero, la candidata di Fratelli d'Italia che copia lo slogan di Nichi Vendola

La candidata di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni comunali di Genova (12 giugno) copia lo slogan di Nichi Vendola, candidato nel 2005 a Presidente della Regione Puglia. Succede così che diciassette anni fa il candidato comunista si presentava agli elettori come “Estremista, nell’amore della Puglia”. Oggi, nel capoluogo ligure, si trovano manifesti con il nome di Laura Gaggero, candidata per il partito di Giorgia Meloni, con su scritto lo slogan: "Estremista nell'amore per Genova da Ponente a Levante". Due manifesti identici non solo nella frase e nel concetto che si vuole trasmettere, ma anche nella grafica.

Se ne sono accorti nell’agenzia che nel 2005 si era occupata della campagna elettorale di Nichi Vendola. Ed è nata la polemica. “A 17 anni di distanza, la nostra campagna per Nichi Vendola continua ad essere scopiazzata a destra e a sinistra” ha scritto sui social proprio la società Proforma, che ha spiegato come la campana per Vendola serviva a rovesciare a favore dell'ex deputato le etichette che gli si attribuivano: estremista, pericoloso, diverso e sovversivo. Aggettivi che sono diventati "Diverso, ma da quelli che oggi governano la Puglia"; "Sovversivo. Perché ho sempre messo gli ultimi al primo posto"; "Estremista. Nell'amore per la Puglia". Gaggero dopo 17 anni ha preso quell’idea, l’ha copiata e incollata. Ma, sempre per Proforma, “c'è da dire che le campagne non funzionano su chiunque”.