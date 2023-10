La Cassazione dà ragione a un lavoratore sottopagato, Barzotti (M5S): "Salario minimo non più rinviabile"

"La recente sentenza che ha dato ragione ad un lavoratore della vigilanza privata non armata, impiegato in un supermercato, che chiedeva un adeguamento del salario ritenuto troppo basso nonostante regolato dal contratto collettivo nazionale, è di un'enorme importanza". Sono le parole della capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Lavoro della Camera, Valentina Barzotti.

Il riferimento è alla sentenza n. 27711 del 2 ottobre, con cui la Suprema Corte ha sancito che, ai fini della valutazione della "giusta retribuzione", non sarebbe sufficiente il solo confronto con le retribuzioni previste da CCNL di settori affini, ma bisognerebbe tenere conto anche di altri indicatori economici e statistici, nonché la Direttiva Ue 2022/2041.

Un passo verso il salario minimo?

"Sancire che per assicurare un’esistenza libera e dignitosa, fissati dall’articolo 36 della Costituzione, quel lavoratore ha diritto ad un aumento di salario e che la stessa contrattazione collettiva non può quindi comprimere il giusto livello salariale vuol dire a chiare lettere che da sola la contrattazione collettiva non può bastare", continua la deputata, che aggiunge: "Di fronte a questo consolidamento giurisprudenziale storico sono convinta che l’approvazione del salario minimo legale sia un passaggio non più rinviabile nel nostro Paese. Non è accettabile che nel 2023 si viva in povertà pur lavorando. L’auspicio ora è che la premier Giorgia Meloni e la sua maggioranza abbattano il muro che hanno voluto erigere di fronte a una norma di civiltà e di dignità, che negli altri Paesi europei in cui è presente ha portato benefici non solo ai lavoratori ma a tutto il tessuto produttivo".

Una sentenza destinata a cambiare il corso di molti processi

Secondo l’Avvocato Antonella Losinno, partner dello Studio Legale Daverio&Florio, specializzato nel Diritto del Lavoro e nel Diritto della Previdenza Sociale, Quella della Suprema Corte è "una sentenza del tutto innovativa, in quanto rimette ai Giudici la valutazione circa l’adeguatezza della retribuzione ai principi di proporzionalità e sufficienza per assicurare un’esistenza libera e dignitosa fissati dall’articolo 36 della Costituzione, anche in presenza di contratto collettivo di settore sottoscritto dai sindacati comparativamente più rappresentativi che indicano il salario minimo di riferimento".

"In passato - continua Losinno - i Giudici si erano limitati ad adeguare ai principi dell’art. 36 della Costituzione le retribuzioni fissate dai contratti collettivi firmati da sindacati privi di una reale rappresentanza, ovvero laddove il datore di lavoro non applicava alcun contratto collettivo. Adesso è probabile un aumento delle cause in materia (già, comunque, pendenti avanti ai Tribunali di merito) da parte dei lavoratori che ritengano di aver un trattamento retributivo non adeguato. È quindi opportuno che le aziende verifichino l’adeguatezza delle retribuzioni ai parametri indicati dalla Cassazione, anche laddove applichino contratti collettivi sottoscritti da sindacati comparativamente più rappresentativi".