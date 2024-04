Le 104 denunce al generale Vannacci per le parole su scuola e disabilità

Le parole su scuola e disabilità del generale Roberto Vannacci, candidato dalla lega di Matteo Salvini alle prossime elezioni europee, continuano ad agitare questo inizio di campagna elettorale. "Il Codacons ha presentato oggi un esposto a 104 Procure della Repubblica di tutta Italia, chiedendo alla magistratura di aprire una indagine alla luce di possibili fattispecie penalmente rilevanti come quella di 'propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa'. Non vogliamo entrare nel merito delle scelte politiche del Generale, e in tale sede non contestiamo la sua candidatura alle prossime elezioni europee né intendiamo interferire sulle preferenze di voto degli italiani", spiega l'associazione in una nota. "Alcune affermazioni attribuite a Vannacci - continua il Codacons - per la loro gravità e pericolosità, impongono un intervento della magistratura volto ad accertare se le stesse possano costituire un reato così come previsto dal nostro ordinamento".

Il generale Vannacci candidato alle Europee propone "classi separate per disabili"

Ad allarmare l'associazione che tutela i consumatori, la frase dell'alto ufficiale dell'Esercito sulle classi separate per i disabili. "Sembrerebbe che - spiega ancora la nota - i disabili debbano stare separati dagli studenti più fortunati di loro e addirittura andrebbero costituite classi separate in modo da consentire la valorizzazione delle capacità di ciascuno. La dichiarazione in questione si contrappone a quanto stabilito dalla legge 517/77 che propone con chiarezza strumenti e finalità per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Un ragionamento del genere appare discriminatorio e sembrerebbe a tutti gli effetti una propaganda di idee fondate sulla superiorità. Come noto, condotte di questo tipo possono essere idonee a integrare il reato previsto dall'art. 604 bis c.p.". Inoltre - si legge ancora nella nota del Codacons - la Convenzione sui Diritti delle persone con Disabilità stabilisce i requisiti di base per i diritti delle persone con disabilità ed ha un carattere giuridicamente vincolante. Il suo scopo è di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità".

Era già stato denunciato per istigazione all'odio

Non è la prima denuncia di questo tipo per il generale Roberto Vannacci: nel febbraio scorso, dopo le denunce di alcune associazioni, il candidato della Lega era stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per "istigazione all'odio razziale", a causa di alcuni passaggi del suo libro "Il mondo al contrario". In quell'occasione il suo avvocato, Giorgio Carta, aveva azzardato un improbabile paragone: "L'unica istigazione fatta - aveva detto - è alla riflessione e alla lettura. Nessuna istigazione all'odio. Anche Galileo Galilei è stato processato per le sue idee ma 300 anni dopo è stato assolto. Speriamo, per dati anagrafici, di risolvere questa vicenda prima".

La cerchia del Generale si allarga

Intanto, la cerchia del Generale, in vista delle europee, si allarga. Mentre è atteso a Roma per la presentazione del libro di Matteo Salvini 'Controvento', il comitato culturale nato per diffondere il suo pensiero e che prende il nome dal suo bestseller Il Mondo al Contrario, sta ora facendo scouting in vista della campagna elettorale per le europee. "Ho appena accettato la nomina a presidente del comune di Pisa e della sua provincia del Comitato", scrive sui social il consigliere comunale del Comune di Cascina, Dario Rollo, già vicesindaco della cittadina e un passato da militare, che aggiuinge: "Ho aderito a un comitato culturale, per diffondere le idee espresse nel libro. Siamo apertissimi al dialogo con chi la pensa in modo diverso. Il nostro è un modo di crescere insieme, stimo Vannacci ma non l'ho mai avuto come comandante. Mi hanno sempre detto che era persona molto in gamba. Noi siamo persone serie, ma quando ci dicono di portare a termine una missione noi lo facciamo, manteniamo la parola". Rollo salì agli onori delle cronache nel 2019, quando diventò sindaco pro-tempore di Cascina dopo che Susanna Ceccardi lasciò la fascia tricolore per volare a Strasburgo. Finì al centro di una presunta vicenda di insulti omofobi che avrebbe rivolto ad alcuni agenti della polizia municipale. "Non ho mai commentato le accuse, mai detto massa di finocchi a nessuno", replica oggi. "Tant'è che non mi è mai arrivata alcuna denuncia. E poi io ho sempre lasciato stare, la gente chiacchiera e parla, ma i risultati sono lì a dimostrazione per tutti". Quanto alle dichiarazioni di Vannacci su gay e su "Mussolini statista", Rollo sposa la linea del generale: "Ha detto una ovvietà - spiega - sta scritto nella Treccani, perché statista è un termine senza alcuna accezione, né positiva, né negativa. Anche Stalin e altri sono stati statisti, poi ognuno ha il suo giudizio storico. Come ricordai tempo fa parlando del 25 aprile, non ci sono morti di serie A e serie B ognuno lottava per le proprie idee alla fine del ventennio, ma mi hanno attaccato pure per questo".

E in 8 mila firmano per chiedere il ritiro della candidatura

Sono oltre 8 mila gli utenti che, a poche ore dalla sua pubblicazione, hanno sostenuto la petizione lanciata da Elisabetta Gaita, insegnante, sulla piattaforma online Change.org per chiedere di ritirare la candidatura alle prossime elezioni europee del generale Roberto Vannacci, dopo le sue affermazioni sulle classi separate per gli studenti disabili. "Le classi separate per gli studenti disabili - si legge nella petizione - sono in netto contrasto con i principi pedagogici che promuovono l’inclusione e l’uguaglianza e con i valori costituzionali". L’autrice della petizione si dice "profondamente turbata dalle recenti affermazioni del Generale Vannacci che non sono solo offensive ma rappresentano un grave passo indietro nella nostra società". E migliaia di utenti hanno già risposto all'appello. "Questa non è una questione politica - continua la petizione - si tratta di rispetto fondamentale per i diritti umani". Tra i commenti di coloro che hanno firmato l’appello per il "il ritiro della candidatura, in quanto non in linea con i principi costituzionali", moltissimi sono a sostegno del principio di inclusione nel processo di apprendimento a scuola. "L'educazione deve progredire e non regredire", è il commento di Cristina Idone. "Anni di lotta per l’inclusione non si buttano via", è il pensiero di un’altra firmataria, Maria Carmine Crippa, che si unisce a quello di Neira Palmisano, che dice: "nel 2024 non è possibile candidare una persona che non sappia che cos'è l'inclusione e di quanto lavoro c'è dietro".