La Lega candiderà Vannacci alle europee: "Lotterò per la Patria, le tradizioni e la famiglia"

Il generale Roberto Vannacci, famoso per le sue posizioni su omosessualità e famiglia che hanno creato forti polemiche in Italia, sarà candidato dalla Lega al Parlamento europeo nelle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno. "Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo", ha detto il leader del carroccio, Matteo Salvini, nell'ufficializzare la notizia alla Fondazione Istituto dei Ciechi Milano, durante la presentazione del suo libro 'Controvento' all'Istituto dei Ciechi di Milano.

"Sono contento che gli italiani nelle liste della Lega in tutti i collegi elettorali possano scegliere anche il generale Vannacci, in nome della libertà e del patriottismo", ha affermato ancora Salvini, sostenendo quindi che il nome del generale sarà presente in tutte e cinque le circoscrizioni, dal Nord alle Isole. La notizia è stata poi confermata anche dallo stesso Vannacci. "Confermo la mia stima nei confronti del ministro Salvini e sottoscrivo la sua dichiarazione. Sarò un candidato indipendente che mantiene la propria identità e che lotterà, con coraggio, per affermare i propri valori di Patria, tradizioni, famiglia, sovranità e identità che condivido abbondantemente con la Lega", ha detto all'Ansa.

Nel libro "Controvento" Salvini non manca un passaggio sul generale Vannacci. "Nei mesi scorsi, un generale dell'esercito come Roberto Vannacci è stato travolto da fango e critiche per il suo libro, Il mondo al contrario, in cui esprimeva opinioni sgradite al conformismo del politicamente corretto. Il militare è stato infangato, linciato, dileggiato. E pazienza se il suo libro ha venduto più di autori chic che poi danno lezioni sui giornali e in tv", si legge in uno stralcio del libro.