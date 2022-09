La Lega si stringe attorno a Salvini e chiede un "ministero di peso"

Dopo il risultato deludente alle urne nessuno ha chiesto un passo indietro del leader della Lega Matteo Salvini, anzi, il direttivo gli ha confermato "piena fiducia". "La Lega potrà recuperare il consenso grazie ai risultati che otterrà nel governo di centrodestra - e Matteo Salvini avrà un ruolo fondamentale - ripartendo anche dall'ascolto del territorio e dalla valorizzazione dei tanti amministratori a partire dai governatori", si legge in una nota del Carroccio diffusa al termine del consiglio federale durato quasi 4 ore.

Lega: "Piena fiducia in Salvini"

La segreteria, dunque, non è in discussione. "Questo non è mai stato in discussione – assicura Riccardo Molinari, il capogruppo alla Camera della Lega -. Quello che conta sono le parole del direttivo federale e tutti hanno ribadito la fiducia al segretario ma che ci sia un momento di scoramento è normale, dal momento che il risultato non è stato esaltante".

La Lega chiede per Salvini un "ministero di peso"

Il direttivo federale della Lega non solo sta con Salvini ma chiede che sia protagonista nella prossima compagine di governo con un ministero di peso. "Si deciderà con gli altri partiti ma la richiesta della Lega, che esce dal direttivo federale, è che il miglior modo per rilanciare la nostra azione politica è che il nostro segretario abbia un ministero di peso, ha dichiarato Molinari -. Non è un avviso a Giorgia Meloni, è un'ovvia richiesta, visto che siamo alleati e abbiamo vinto insieme le elezioni – prosegue -. Siamo il secondo partito della coalizione e mi sembra naturale che la Lega chieda che il suo uomo di punta faccia parte del governo. Poi se sarà vicepremier lo vedremo. La richiesta di oggi è che faccia parte del governo con un ruolo importante". Il desiderio di Salvini sarebbe quello di tornare al Viminale, ma potrebbe ripiegare sui Trasporti.