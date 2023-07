Il vergognoso tweet del senatore leghista che fa i conti in tasca ai migranti

Perché i migranti usano gli scafisti come mezzo per arrivare in Italia? Se lo è chiesto in un tweet il senatore della Lega Manfredi Potenti dopo aver fatto un rapido conto tra le diverse opzioni disponibili per un viaggio dalla Tunisia alla Sicilia. Secondo lui "qualcosa non torna" sulla scelta del mezzo con cui i migranti decidono di arrivare in Italia: perché pagare migliaia di euro agli scafisti quando arrivare in nave ne costa appena 50?

Domanda che si fa, risposta che si dà. Nel continuare il suo ragionamento, il senatore spiega come "l'accesso illegale, tramite servizio privato 'SCAFISTA - ONG', peraltro possibile solo agli africani più abbienti, prospetta il vantaggio di una accoglienza organizzata 'all inclusive' ", paragonando quella che è una tratta migratoria responsabile ogni anno di centinaia di morti (l'ultimo, un bambino di appena 4 anni) a una vacanza di lusso. Nonché lo status di rifugiato e la protezione internazionale a un obiettivo. Quando si dice parlare dell'ovvio, il ragionamento di Potenti non sopravvive per una serie di ragioni e racconta di un fenomeno molto più complesso in maniera riduttiva e fuorviante.

Una legge della Lega impedisce ai migranti di entrare in nave

È il Testo unico sull'immigrazione, la così detta "legge Bossi-Fini", a delineare i termini con cui un cittadino di un paese extraeuropeo può entrare in Italia. E le condizioni necessarie sono sostanzialmente due: avere il passaporto o un documento di viaggio valido e, soprattutto, il visto di ingresso. Quest'ultimo viene rilasciato dalle autorità italiane per dei motivi specifici e può essere di due tipi: quello di più breve durata è rilasciato per esempio per turismo e permette di rimanere in Italia per un massimo di tre mesi; quello di più lunga durata invece permette di restare nel paese per più tempo ed è utilizzato - ad esempio - per i ricongiungimenti familiari.

Il punto della questione resta il fatto che le autorità italiane difficilmente concedono visti turistici ai cittadini di paesi da dove proviene la maggior parte dei migranti irregolari. Le persone che decidono di lasciare il loro paese devono dare garanzie del proprio viaggio, indicare il reddito, specificare l'alloggio e gli spostamenti e fornirsi di un'assicurazione. Insomma, sono passaggi che chi decide di scappare e abbandonare il proprio paese difficilmente riesce a dichiarare e completare. E che spingono poi ad affidarsi alle vie illegali.

Non si tratta di una vacanza "all inclusive"

Proprio sulla disperazione di queste persone gioca il lavoro degli scafisti e dei trafficanti di uomini. Quello che fanno è speculare sulla vita delle persone offrendo una via di fuga a chi altrimenti non potrebbe permettersela a livello burocratico. E non a poco prezzo. Ha ragione il senatore Potenti nel dire che si pagano "cifre da capogiro": a persona, si possono pagare anche 5000 mila euro per una attraversata su un barchino, con pochi viveri e senza sicurezza. Il senatore sbaglia però nell'affermare come questo trattamento sia riservato solo agli "africani più abbienti".

Chi i soldi li ha, spesso e volentieri non si trova nelle condizioni di dover fuggire, men che meno in maniera illegale. Chi decide di attraversare il mediterraneo lo fa pagando cifre spropositate, creando debiti con mafia e cartelli di trafficanti di uomini. Il crimine organizzato è il più delle volte l'unico metodo a disposizione per le famiglie per raccogliere i soldi necessari alla traversata. Famiglie che spesso decidono di mandare solo uno dei loro membri, il quale poi avrà il compito di creare le condizioni favorevoli perché il resto dei congiunti possa arrivare nel paese in maniera legale, attraverso il ricongiungimento familiare ad esempio. Un processo del genere, oltre all'aspetto economico, richiede tempo e sacrifici. E non sono pochi gli ostacoli che si trovano ad affrontare.

Le prospettive per chi sbarca in Italia e in Europa da paesi come la Tunisia non sono le più rosee. Tra hotspot e centri di accoglienza, i migranti finiscono il più delle volte tra le grinfie del caporalato a lavorare come schiavi per pochi centesimi l'ora, prima ancora di spostarsi per l'Europa e andare, ad esempio, nei paesi del Nord. Per queste ragioni l'entrata in Italia non è del tutto una "vacanza all inclusive" pagata attraverso un "pacchetto" anche molto costoso. Semmai assomiglia di più a un gesto disperato.

Senatore Potenti, al governo c'è anche la Lega

Al tweet del senatore, diventato virale, hanno risposto moltissimi utenti. "Chi ricco nel proprio paese non vorrebbe fare il povero in Europa?" si legge, oppure "Un benestante rischierebbe la vita in un viaggio ad alto rischio con figli a seguito per avere lo stato di rifugiato?". Commenti di sdegno da parte dell'opinione pubblica, che rimproverano il politico per un ragionamento che - come abbiamo visto - non sta in piedi. Ma non solo, descrive dei processi complessi usando una retorica che crea solo confusione.

Dichiarazioni evidentemente contro la "politica dei porti aperti" e che sanno tanto di opposizione. Peccato per il fatto che al momento al governo ci sia anche il partito del senatore e che per ora - nonostante quanto dichiarato in campagna elettorale - non ci sia stata nessuna presa di posizione per chiudere i porti o evitare gli sbarchi. Anzi, dall'insediamento del governo Meloni sono sbarcate più di 100mila persone.

Con il focus sulla Tunisia, paese citato dal tweet di Manfredi, stando agli ultimi dati della Commissione Ue, nel 2022 all'Italia sono arrivate quasi 2100 richieste d'asilo da cittadini tunisini. Complice una crisi economica e sociale scoppiata negli ultimi mesi, è possibile che il numero di persone che vorrà lasciare il paese nordafricano aumenterà. Dopo un paio di incontri tra Giorgia Meloni e il presidente della Tunisia Kais Saied a inizio giugno, non ci sono stati passi avanti su accordi che possano riguardare anche i flussi migratori. Restano da capire le proposte del governo e della Lega sulla questione, retorica semplicistica a parte.

