Crollo della Lega: il Pd ora è a 3 punti

Non si arresta il crollo della Lega di Matteo Salvini che, seppure sempre ancora in testa nelle intenzioni di voto degli italiani, vede un continuo ridimensionamento dei suoi supporter. Secondo i vari istituti demoscopici infatti il Carroccio vale tra il 23,8% delle preferenze secondo Index Research, SWG e Tecnè, e il 25% secondo la rilevazione di Emg e Bidimedia.

La percentuale dei consensi del carroccio è la più bassa dall’inizio di giugno 2018, quando il primo Governo Conte nacque e la Lega – al contrario di adesso – era in piena crescita. In media oggi il consenso di Salvini si attesterebbe al 24,3%, appena tre punti sopra il Partito Democratico che avrebbe un consenso di circa il 21% (20,9% in media). Secondo la rilevazione di Termometro politico lo scarto fra il partito di Salvini e la forza politica guidata da Zingaretti varia dal +2,9% presentato da Bidimedia fino al +4,9% della rilevazione di Emg.

Fratelli d’Italia è ormai saldamento il terzo partito del paese: cinque dei sette istituti demoscopici evidenziano un distacco di oltre un punto dal Movimento 5 stelle (accreditato del 15% dei consensi, ai minimi dal 2018). Tuttavia per Quorum e Ipsos le due formazioni risulterebbero pressoché appaiate.

Forza Italia chiude l'elenco delle formazioni maggiori: con una media del 6,7% delle preferenze accordate il partito di Silvio Berlusconi porterebbe la coalizione di centrodestra al 47,7% (49% nella rilevazione di Emg).

Per quanto riguarda il resto della compagine governativa, Italia Viva e la galassia di Sinistra Italiana e Liberi e Uguali sono accreditati di un 3% di consenso. Sempre il 3% dei consensi andrebbe ad Azione di Carlo Calenda capace di fagocitare i "cugini" di +Europa.