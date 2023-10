Cos'è questa storia dell'educazione sessuale ai bimbi di 6 anni

In Aula non si trova un'intesa sull'educazione sessuale e affettiva da insegnare nelle scuole, a partire da quella materna. Come già avvenuto in passato, il tema torna a surriscaldare gli animi, scatenando la protesta delle opposizioni e la dissociazione di pezzi della maggioranza.

L'Assemblea di Montecitorio è impegnata con l'esame del disegno di legge sulla violenza contro le donne, che interviene nuovamente sulla disciplina già in essere accelerando e rafforzando alcune procedure, soprattutto in materia di prevenzione. Porta la firma del M5s l'emendamento, condiviso da tutti i partiti del centrosinistra, sul tema della educazione sessuale fin dalla materna. I pentastellati tornano a insistere sulla necessità di intervenire anche sul cambiamento culturale, tema su cui tutte le forze politiche sono concordi. A dividere, invece, è lo 'strumento'. Per il M5S e la sinistra è necessario insegnare nelle scuole l'educazione sessuale e affettiva. Esattamente ciò che invece i leghisti vogliono evitare.

Il leghista Rossano Sasso è pronto a fare un'alzata di muri, per evitare che vengano "insegnate porcherie" ai bambini a scuola. "Il 25 settembre dello scorso anno abbiamo vinto noi le elezioni e legiferiamo noi. Voi potete decidere se votare insieme a noi", le sue parole in Aula. E ancora: "Se la vogliono, se la facciano nelle loro sedi di partito e vediamo se i genitori manderanno lì i loro figli", dichiara Sasso. Per Sasso non ci sono dubbi: l'emendamento in questione ha "un contenuto degradante, perché è sinonimo di degrado pensare di insegnare l’educazione sessuale a un bambino di 6 anni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Educazione sessuale a scuola, Bonelli: "Qui non siamo a Kabul"

Parole che hanno fatto insorgere le opposizioni, con tantissimi interventi in replica. "Definire un emendamento una nefandezza è inaccettabile», insorge il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. "Non possiamo permettere che i nostri giovani paghino sulla propria pelle per ciò che le istituzioni non sono state in grado di insegnare loro".

"Qui non siamo a Kabul. Dobbiamo insegnare ai giovani il rispetto del corpo delle donne" dice Bonelli.

E incalza: "Sa cosa dobbiamo insegnare? Il rispetto", scandisce, "rispetto del corpo delle donne. Non capisco come sia possibile che la ministra Roccella fugga su un tema di questo tipo. Perché – chiosa – il tema oggi è il rispetto, quello che le scuole, insieme alle famiglie, devono insegnare". Durissima anche Anna Laura Orrico del M5S: "Se c'è una cosa degradante in Italia, è che nel nostro Paese l'89% dei nostri ragazzi imparino che cosa sia il sesso da YouPorn. Le famiglie non possono essere lasciate sole".