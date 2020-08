La Lega sospende la senatrice Casolati: "Ha preso un bonus di 1.500 euro"

Piccola scossa di terremoto all'interno della Lega. Il capogruppo del partito di Salvini al Senato, Massimiliano Romeo, ha reso nota la decisione di sospendere la senatrice Marzia Casolati: "Dopo aver ascoltato e verificato la posizione, come per i precedenti casi, è stato preso il provvedimento della sospensione per la senatrice Marzia Casolati".

''La senatrice – si legge in una nota della Lega -ha percepito il contributo di 1.500 euro dalla Regione Piemonte come previsto per le attività imprenditoriali costrette alla chiusura per il lockdown".

"Anche se non è stato commesso alcun illecito - precisa Romeo - e il contributo è stato già da tempo completamente restituito, non è opportuno che parlamentari accedano a questo tipo di sussidio. Il provvedimento è stato già accettato e condiviso dalla diretta interessata".