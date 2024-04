Fratelli d'Italia ci riprova con la legge anti moschee. Boldrini: "Il diritto di culto va garantito a tutti"

La destra ci riprova e avvia l'iter della controversa legge anti moschee. Il testo, a prima firma Tommaso Foti, che ha incassato il primo via libera in commissione Ambiente della Camera, prevede l'impossibilità per tutte le associazioni di avvalersi della normativa di favore che si applica alle associazioni di promozione sociale ai fini della destinazione di locali da adibire all'esercizio del culto: di fatto, la legge proibirà alle comunità islamiche di occupare scantinati, garage, negozi, magazzini e altro destinandoli a luoghi di culto.

La norma, già presentata un anno fa, era finita nel dimenticatoio perché nella vecchia formulazione era palesemente discriminatoria e incostituzionale. Prevedeva infatti pesanti limitazioni per le confessioni religiose "prive di intesa con lo Stato", rendendo quasi impossibile la creazione di luoghi di aggregazione, ma solo per alcune religioni. Complice la campagna elettorale per le elezioni europee e il consueto derby anti-immigrazione tra Lega e Fratelli d'Italia, la legge è stata però riscritta togliendo ogni riferimento alle religioni, diventando un testo meramente tecnico che ha lo scopo palese di creare dei cavilli che di fatto impedirebbero l'utilizzo di una serie di locali che oggi fungono da moschee. A decidere l'agibilità dei locali, sarebbe un decreto dei ministeri dell'Interno, della Salute e delle Infrastrutture, che dovranno tener conto "della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche in termini di concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone, senza pregiudizio per la libertà di culto".

Le opposizioni attaccano: "È una discriminazione delle comunità islamiche"

"È uno scempio, una discriminazione delle comunità islamiche, nascosta da un escamotage urbanistico e fatta solo ai fini di propaganda elettorale" tuona la deputata del Movimento 5 Stelle, Ilaria Fontana. Durissima anche la collega e capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga: "Il riferimento alle modalità di esercizio del culto vuol dire giudicare la postura, l'abbigliamento o altro?", si chiede la deputata.

Boldrini: "Il diritto di culto è garantito dalla Costituzione"

"A tutte le comunità religiose inclusa quella musulmana - spiega la deputata dem ed ex presidente della Camera, Laura Boldrini a Today.it - va garantito il diritto a professare il proprio culto in un luogo adeguato e dignitoso. I locali delle associazioni per la promozione sociale, secondo una proposta di Fratelli d’Italia, non possono essere più utilizzati per pregare? Bene, mi aspetto che a questa decisione segua un indirizzo che chiarisca che le comunità musulmane possono avere locali dove pregare e celebrare i propri riti o che si consenta loro di costruire le moschee con fondi privati, come è già successo per esempio a Roma. Il fatto che non ci sia un'intesa come con altre confessioni, non è una buona motivazione per non farlo. Il diritto di culto è garantito dalla nostra Costituzione in ben due articoli. In uno dei quali, il 19, si parla chiaramente del diritto di professare la propria fede anche in forma associata. Ma la destra è pronta a salire sulle barricate non appena si parla di nuove moschee o di luoghi di aggregazione. Dove dovrebbero andare, queste persone, per pregare? E cosa pensano di ottenere impedendo loro di farlo? Una guerra tra religioni che giova solo a chi vuol fare propaganda a ridosso di elezioni. Per questo parte lo spauracchio del 'rischio islamizzazione'. Davvero hanno un'identità così fragile da temere il confronto tra le differenze? Una democrazia progredita si nutre di differenze e ne trae ricchezza. Non è difficile da capire".