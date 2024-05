Legge "sparatutto" sulla caccia nel decreto Agricoltura: la Lega pronta al blitz. Cosa prevede

La contestata proposta di legge della Lega sulla caccia, ferma alla Camera "per ostruzionismo", potrebbe rientrare come emendamento nel decreto Agricoltura, che ha già ricevuto il via libera dal presidente della Repubblica dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri.

Lo annuncia il leghista Francesco Bruzzone, primo firmatario della proposta: "Mi rivolgo a tutti in cacciatori per un momento informativo - esordisce in un video condiviso su Facebook - finalmente ci siamo. L'atteso decreto legge in materia Agricoltura, al cui interno ci sono anche modifiche alla legge 157 (che disciplina la caccia, appunto) ormai ha chiuso il suo iter procedurale".

"Ora i cacciatori potranno fare ciò che vogliono"

L'obiettivo è dichiarato: "Portare il contenuto della mia proposta di legge all'interno del decreto per accelerare i tempi superando l'ostruzionismo che è in corso". La legge ribatezzata "sparatutto" da associazioni ambientaliste e parte delle opposizioni è infatti attualmente impantanata in commissione Agricoltura alla Camera.

"Bruzzone e la maggioranza di governo hanno capito che non ce l'avrebbero fatta ad approvare la legge, così hanno fatto ricorso a questa mossa", denuncia Sergio Costa, ex ministro all'Ambiente e deputato del Movimento 5 stelle, che ha presentato più di mille emendamenti. "Si tratta dell’ultimo miglio per uccidere la biodiversità, perché col combinato disposto dell'emendamento Foti, ora i cacciatori potranno fare ciò che vogliono. Ciò che sta accadendo è una cosa gravissima, in palese spregio alla democrazia parlamentare. Gli emendamenti sulla caccia non hanno alcun carattere d'urgenza. Che urgenza c'è nello sparare?".

Cosa prevede la controversa legge "sparatutto" sulla caccia

Tra i punti più contestati della proposta di legge c'è l'allungamento della stagione venatoria, "con gravissime ripercussioni su tutta la fauna e in particolare sugli uccelli che verrebbero cacciati durante i delicati periodi della migrazione e della riproduzione", denuncia, tra gli altri, il Wwf.

E, ancora, l'abolizione delle giornate di silenzio venatorio - in cui non si può cacciare - con conseguente possibilità di sparare 7 giorni su 7 per la maggior parte dell'anno e anche di notte, con l'aiuto di visori notturni. La proposta di Bruzzone chiede inoltre che i calendari venatori - attualmente approvati con atto amministrativo - vengano emanati per legge. In questo modo non sarebbe possibile adire ai Tribunali amministrativi regionali per chiedere l'annullamento.

Verrebbe inoltre indebolito l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), in parte sostituito da 20 organismi regionali. Di fatto, una "liberalizzazione" della caccia con maggiori libertà per le Regioni. "Con la norma Bruzzone si sta legalizzado il bracconaggio - ha denunciato a più riprese Costa - si sta dando a ogni cacciatore e a ogni bracconiere la possiiblità di fare quel che vuole. Così si sta dicendo che la legalità nella tutela dell'ambiente non serve a niente".