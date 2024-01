Il ddl eco-vandali è legge. Esulta Sangiuliano: "Chi imbratta paga"

Con 138 voti a favore, 92 contrari e 10 astenuti la Camera dei Deputati ha dato il via libera al cosiddetto Ddl contro i cosiddetti "eco-vandali", un’altra norma punitiva nata - come il Ddl rave e altra iniziative simili - sulla scia di fatti che hanno indignato parte dell’opinione pubblica.

Cosa prevede la legge

La norma approvata, prevede sanzioni molto più alte delle multe esistenti che vanno ad aggiungersi a quelle di natura penale, che già prevedono la reclusione da sei mesi a cinque anni. La nuova sanzione amministrativa, che oscillerà tra i 20 e i 60 mila euro, colpirà chi "distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui". Conti salati anche per chi deturpa, imbratta o destina i beni culturali a un uso pregiudizievole o incompatibile con il loro carattere storico o artistico (è il caso degli attivisti di "Ultima Generazione", ndr) che verranno puniti con una sanzione che oscillerà tra i 10 e i 40 mila euro. I proventi saranno devoluti al ministero della Cultura, affinché siano impiegati prioritariamente al ripristino dei beni danneggiati. A votare a favore della legge tutto il centrodestra, contrarie le opposizioni ad eccezione dei deputati di Azione e Italia Viva che si sono astenuti.

Sangiuliano: "Finalmente, ringrazio il Parlamento"

"Ringrazio il Parlamento per il lavoro svolto, prima il Senato e oggi la Camera, per essere finalmente riusciti a raggiungere questo fondamentale traguardo. Oggi è una bella giornata per la cultura italiana e, in particolare, per il patrimonio artistico e architettonico della Nazione". Ha commentato così, a caldo, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha aggiunto: "Chi si renderà responsabile di atti vandalici nei confronti dell'arte e dei monumenti nazionali, patrimonio della nostra identità e dell'umanità, deve sapere che ne risponderà direttamente in prima persona dal punto di vista patrimoniale. Si tratta, infatti, di sanzioni amministrative immediatamente irrogabili dal prefetto del luogo dove il fatto è commesso, sulla base delle denunce dei pubblici ufficiali. È bene poi ricordare, ancora una volta, che colpire l'arte significa danneggiare anche la natura, perché in virtù dell'antropizzazione del paesaggio alcuni luoghi o monumenti sono diventati parte integrante delle nostre città. Compito dello Stato, come sancisce l'articolo 9 della Costituzione, è quello di preservare questa risorsa unica e preziosa che abbiamo il dovere di proteggere e custodire per le future generazioni".

Le proteste delle opposizioni

Come detto, le opposizioni, ad eccezione di Azione e Italia Viva che si sono astenute, hanno votato contro la norma. Le minoranze, con gli interventi di Andrea Orlando (Pd) e Nicola Fratoianni (Avs), hanno sostenuto che l’inasprimento delle pene non è giustificato, in quanto i danni fatti dagli attivisti per il clima non sono permanenti. La protesta è un fondamento della democrazia – ha detto Fratoianni – che rammenta a questo proposito le proteste operaie nel '900 che anche allora non erano consentite. Duro Arturo Scotto (Pd): "Come si fa a criticare la protesta quando la presidente del Consiglio, quando era all’opposizione, definiva le tasse pizzo di Stato?", ha chiesto durante il suo intervento in aula. Il Movimento 5 Stelle ha attaccato l’esecutivo accusandolo di approvare "pene sproporzionate" e soprattutto di non essere credibile. "Si è in presenza - ha ricordato il deputato Riccardo Ricciardi - di sottosegretari accusati di rubare quadri o di venderli all'estero".