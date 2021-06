Da oggi in Spagna si può far richiesta di morire: depenalizzata l'eutanasia

È in vigore da oggi la nuova legge sull'eutanasia: il Paese ha depenalizzato l'aiuto a morire per persone affette da certi tipi di malattie gravi e incurabili. Ma in alcune regioni sono state create delle liste dei professionisti sanitari obiettori di coscienza

In Spagna entra in vigore oggi la legge sulla legalizzazione dell'eutanasia approvata dal Parlamento il 18 marzo: sarà permesso ai malati terminali di morire per mettere fine alle proprie sofferenze. La Spagna diventa così il settimo Paese al mondo a rendere legale la pratica, il quarto in Europa dopo Olanda, Belgio e Lussemburgo.

La legge spagnola sull'eutanasia

La legge spagnola depenalizza l'aiuto a morire: a poter richiedere l'eutanasia cittadini spagnoli o persone residenti legalmente nel Paese, affetti da "una malattia grave e incurabile che li procura una sofferenza costante e intollerabile", a patto che siano "pienamente consapevoli e coscienti" al momento della loro richiesta. Tale richiesta dovrà essere inviata per iscritto due volte a 15 giorni di distanza una dall'altra: potrà essere respinta se i criteri non coincidono appieno con quanto stabilito dalla legge.

Il personale medico può fare obiezione di coscienza e rifiutare di prendere parte alla pratica, che sarà prevista all'interno delle prestazioni del sistema sanitario nazionale ed eseguita sia in centri pubblici, privati che a domicilio.

L'entrata in vigore della legge è il punto di arrivo di un lungo iter cominciato nel 1998: il caso del tetraplegico Ramon Sampedro, morto dopo aver ingerito una dose letale di cianuro aveva rilanciato il dibattito politico e ispirato il film "Mare dentro" di Alejandro Amenabar, uscito nel 2004. Ora le polemiche non sono finite dopo l'entrata in vigore della legge: il Congresso spagnolo aveva dato tre mesi di tempo alle comunità autonome per creare apposite commissioni di garanzia e valutazione incaricate di esaminare ogni richiesta di eutanasia ed autorizzare la prestazione sanitaria, ma Andalusia, Galizia, La Rioja, Madrid e Navarra non hanno provveduto. Tra le criticità sollevate, il fatto che alcune comunità abbiano stilato registi di medici obiettori di coscienza.

Intanto in Italia è in corso la raccolta firme a sostegno del referendum che chiede di rendere l'eutanasia legale anche nel nostro Paese.