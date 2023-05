Legge in Senato un testo elaborato da un algoritmo e nessuno se ne accorge

Un discorso elaborato dall'intelligenza artificiale può essere letto in Senato e passare per uno scritto da un parlamentare? A quanto pare sì. È quanto accaduto in aula di Palazzo Madama, quando il senatore di Azione Marco Lombardo ha letto un testo scritto ed elaborato da un algoritmo. "L'intervento che avete appena ascoltato non è mio e nemmeno il prodotto dell'intelligenza umana".

L'esponente di Azione ha così concluso la lettura del testo redatto dall'intelligenza artificiale. Al termine del testo prodotto dall'algoritmo, Lombardo ha inserito una postilla, questa volta scritta di suo pugno. "Questo intervento vuole essere una provocazione per aprire un dibattito pubblico serio in Italia, al di là delle mode del momento, per analizzare le implicazioni etiche, economiche e sociali dell'utilizzo degli algoritmi di intelligenza artificiale". Il senatore spiega così l'obiettivo della sua iniziativa, nata per alimentare una riflessione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Perché la lettura del testo nell'aula di Palazzo Madama non ha suscitato alcun interesse o domanda sulla paternità di quell'elaborato. I parlamentari avranno certamente creduto che il testo fosse stato scritto dal loro collega di Azione.

Sentito dal quotidiano Repubblica, il senatore Lombardo ha spiegato che l'intervento è stato realizzato attraverso il contributo della società Engineering attraverso la tecnologia Chat GPT-4. Come input per l'elaborazione del discorso sono stati trasmessi all'algoritmo il testo del disegno di legge e tutti gli interventi del gruppo Azione-Italia Viva pronunciati in commissione sull'oggetto della discussione in aula il 31 maggio, la ratifica dell'accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri.