Youtuber, cosa c'è nella possibile stretta del governo Meloni

Per evitare che tragedie come quella di Casal Palocco si ripetano ancora, il governo Meloni sta lavorando a una "stretta sugli youtuber. L'idea dell'esecutivo sarebbe quella di creare un reato ad hoc che possa andare a punire chi "esalta condotte illegali" o "istiga alla violenza" con video o contenuti pubblicati sui social, da cui trae un guadagno economico attraverso le piattaforme digitale. Tale reato, che ovviamente andrebbe a coinvolgere minorenni e non, dovrebbe prevedere pene fino a cinque anni di reclusione. Un "contenitore" idoneo a ospitare questo provvedimento sarebbe il disegno di legge "anti baby gang" promosso dal leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Youtuber, la stretta del governo Meloni

La normativa è stata da poco incardinata in Commissione Giustizia al Senato e, nelle intenzioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio, dovrebbe vedere la luce entro dicembre di quest'anno. La nuova norma punta a bloccare un fenomeno sempre più preoccupante, come spiegato dal sottosegretario della Lega Andrea Ostellari: "Il contrasto alla produzione e diffusione di video che esaltino condotte illegali è uno dei punti qualificanti del disegno di legge. Il testo è stato pensato per rispondere a un fenomeno emergente che riguarda minorenni che istigano alla violenza o a commettere reati attraverso i canali digitali. La ratio dell'intervento è evitare l'effetto moda generato da chi compie bravate sul web"

Il nuovo giro di vite potrebbe andare a modificare l'articolo 414 del codice penale e un'estensione della fattispecie di reato prevista per i minori nel ddl a "tutte le condotte illegali che vengano riprese e celebrate attraverso l'uso dei social, anche se compiute da persone adulte, da cui ci si aspetterebbe una maturità che evidentemente non è scontata". Prevedendo una nuova fattispecie di reato, ossia quello di relativo all'istigazione a delinquere e all'apologia mediante strumenti digitali, i colpevoli andrebbero a rischiare pene fino a 5 anni di reclusione.

Regolare l'accesso ai social dei minori di 13 anni

Anche il gruppo parlamentare di Azione-Italia Viva ha presentato alla Camera una proposta legislativa sul tema, che punta a regolare sul serio l'accesso a Facebook, Instagram, TikTok e piattaforme varie, a chi ha meno di 13 anni e di permetterlo solo col consenso dei genitori per chi ha tra i 13 e i 15 anni. Carlo Calenda, leader di Azione, ha spiegato l'obiettivo della proposta: "La situazione è molto allarmante. Le famiglie sono lasciate sole in una condizione in cui di fatto c'è un far west. L'81% degli adolescenti è su Instagram, l'iscrizione ai social comincia dai 11 anni, oltre la metà dei giovani utilizza lo smartphone per più di 3 ore al giorno. E gli effetti sono lo sviluppo della dipendenza, la depressione, la crescita dei disturbi dell'alimentazione e del sonno, il cyberbullismo. Una normativa ci sarebbe già: in Italia si potrebbe eccedere ai social solo dai 14 anni in poi. Ma non c'è nessun tipo di controllo". I governi di altri Paesi sono già intervenuti sul tema per evitare il ripetersi di queste tragedie. Lo scorso marzo in Francia è stata approvata una norma che vieta l'utilizzo dei social senza consenso dei genitori ai minori di 15 anni e obbliga le piattaforme a effettuare controlli più severi sull'età degli utenti, con pesanti sanzioni in caso di violazioni.

