Letta abbraccia gli ucraini: "L'Italia non vuole bene a Putin"

Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta è arrivato alla manifestazione dei cittadini ucraini davanti all’ambasciata russa a Roma dove, accolto fra gli applausi e un coro di “grazie”, ha abbracciato due manifestanti, di cui una visibilmente commossa, e ha preso il microfono. "Voglio dirvi che noi siamo qui ad esprimere tutta la nostra vicinanza e la fratellanza con voi. Siamo insieme a voi a dirvi che l’Italia è totalmente con voi in una lotta che non avrà fine finché l’Ucraina non sarà completamente libera dall’invasore russo. Siamo insieme, siamo la stessa cosa. Mandate i nostri saluti a tutti i vostri parenti che sono in Ucraina. Dite loro che non è vero quanto ogni tanto gli raccontano, cioè che gli italiani vogliono bene a Putin, gli italiani vogliono bene all’Ucraina".