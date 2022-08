Pd, Verdi e Sinistra italiana: c'è l'accordo

Un accordo fra Partito democratico, Verdi e Sinistra italiana (Si) adesso c'è. Lo hanno comunicato proprio il segretario democratico Enrico Letta, con il segretario di Si Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli in una conferenza stampa tenutasi oggi pomeriggio. "Sono contento dell'accordo elettorale che è necessario perchè la parte uninominale dell'attuale legge elettorale obbliga a fare accordi elettorali. La solitudine è penalizzante, non è un caso che la destra senza perdere nemmeno un minuto, ha fatto un'intesa che ha messo insieme tutte le anime della destra" ha detto Letta.

"Sentiamo la responsabilità di salvaguardare la Costituzione, rispetto a una destra estrema che la vuole cambiare, guardando al presidenzialismo, alleata con Vox in Spagna, con Le Pen e con Afd in Germania, noi sentiamo forte senso di responsabilità". Così Angelo Bonelli, leader di Europa Verde, dopo l'accordo elettorale con il Pd. "La difesa della democrazia viene prima di tutto, - continua Bonelli - non ci può esser lotta contro il cambiamento climatico se non facciamo prima una battaglia per la democrazia. Dobbiamo concentrare le nostre energie per battere la destra estrema, si apre una fase nuova".