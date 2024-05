Salvini torna alla carica con la leva obbligatoria ma Crosetto frena

In piena campagna elettorale per le europee 2024 il leader leghista, Matteo Salvini, rispolvera un suo vecchio cavallo di battaglia: la leva obbligatoria. A fermarlo questa volta il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha voluto puntualizzare alcune cose. Ma andiamo per ordine.

Salvini: "Sei mesi per ragazzi e ragazze"

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, è tornato alla carica sulla leva obbligatoria. In occasione dell'Adunata degli Alpini a Vicenza (vedi foto sopra e sotto) ha annunciato che la Lega "ha quasi concluso la stesura di un progetto di legge per reintrodurre una leva universale, 6 mesi obbligatorio per ragazzi e ragazze, a servizio della comunità, su base regionale". L'ha definita "una grande forma di educazione civica, con persone che si possono dedicare al salvataggio, alla protezione civile, al pronto soccorso, alla protezione dei boschi".

Sarà una 'naja' diversa dal passato, assicura il leghista. "Una volta uno di Udine andava a Bari, e quello di Bari lo mandavano a Udine, dovendo lasciare studi e lavoro. Non sarà più cosi, si farà vicino a casa. Spero che anche la altre forze politiche appoggino la proposta".

I primi a sostenerlo sono proprio gli alpini "È una nostra richiesta. Come alpini siamo favorevoli alla reintroduzione di una mini leva, anche con una componente militare che sviluppi i compiti di supporto e di logistica che sono molto importanti. Non credo sia possibile pensarla su base provinciale, magari su base regionale'', ha dichiarato all'Ansa il presidente nazionale dell'Ana, Sebastiano Favero.

L'altolà di Crosetto

L'idea di reintrodurre il servizio militare sembra piacere a Zaia, meno a Lupi, ma cosa ne pensa il diretto interessato, il ministro della Difesa, Guido Crosetto? "Le forze armate non possono essere pensate come un luogo per educare i giovani, cosa che deve essere fatta dalla famiglia e dalla scuola. Le forze armate servono per fare professionisti, che difendono le istituzioni e la pace". Poi chiarisce: "Il servizio civile universale non è una cosa che riguarda le forze armate".