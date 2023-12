"Conte e Salvini ci avevano resi una pedina della Cina, uscire dalla Via della Seta non basta"

Dopo mesi di annunci, l’Italia esce ufficialmente dal memorandum d’intesa con la Cina, siglato nel 2018 e denominato "La via della Seta".

Lo fa senza roboanti annunci, con una nota formale consegnata nei giorni scorsi al governo di Pechino.

"Era un'uscita attesa – spiega la vicepresidente della commissione Esteri della Camera, la dem Lia Quartapelle –, un’uscita che il governo Meloni, per mesi, non ha saputo gestire. È una scelta giusta perché l'Italia si appresta a guidare il G7 e il fatto che il Paese avesse un rapporto strategico con la Cina, siglato da un memorandum, avrebbe rappresentato un’anomalia. Usciamo finalmente da una situazione di ambiguità in cui eravamo stati messi, nel 2018, dal governo a guida Lega e Movimento 5 Stelle".

Cosa non funzionava in quell'accordo?

"È stato un accordo che non ci ha portato nessun tipo di vantaggio, né di carattere economico, né politico o di influenza sullo scacchiere internazionale. Nella realtà è stato un accordo simbolico, molto utilizzato dalla propaganda cinese per dire che l'Italia era entrata nel loro campo d’influenza: quindi dal nostro punto di vista zero vantaggi economici e molti danni nei rapporti con i nostri alleati".

Insomma, il governo Meloni si è tolto da una situazione imbarazzante.

"È stata trovata una via d'uscita che smentisce una scelta presa dalla Lega nel 2018, una cosa complicata da gestire sul piano politico. Ricordo – perché certe cose non devono essere dimenticate – che la figura che giocò un ruolo fondamentale per la firma di quell'accordo fu Michele Geraci, all’epoca era sottosegretario al ministero dello Sviluppo Economico in quota Lega. Insomma, l’impressione è che sui rapporti internazionali, così come sull’Europa, Salvini e Meloni viaggino su binari diversi. Ci sono tante ambiguità non chiarite sul posizionamento internazionale di questa coalizione di destra e la Via della Seta era una di queste, quello che è palese è che sono nodi che Meloni non riuscirà a sciogliere in tempi brevi".

E domani inizia il vertice tra Europa e Cina. Il tempismo è voluto?

"Io non credo che l’uscita dell’Italia dall’accordo sia particolarmente legato all'incontro Europa-Cina, di cui tra l'altro dovremmo capire bene risvolti, conseguenze aspetti più spinosi: si svolge durante la crisi tra Israele e Gaza, con tutte le difficoltà che vediamo sul fronte ucraino. Potrebbe produrre dei risultati diplomatici senza un grande orizzonte. Penso invece che i tempi siano stati dettati dai viaggi che sia Meloni che Tajani hanno fatto in questi mesi, tra Cina e Usa".

Potrebbe essere stato proprio Biden a chiedere a Meloni di accelerare?

"Penso che le pressioni americane, se ci sono state, siano state conseguenti alle parole dette da Meloni in campagna elettorale: Aveva promesso che se fosse diventata prima ministra avrebbe lasciato l’accordo e il presidente americano, così come tanti altri, da mesi le chiedevano di dar seguito a quelle affermazioni e di prendersi le sue responsabilità".

Come cambiano ora i rapporti con la Cina?

"Io non credo a chi dice che non rinnovare questo accordo sia in realtà un macigno sui nostri rapporti con la Cina. E credo che la Cina sia un Paese abbastanza saggio da capire che l'Italia non può essere utilizzata come uno strumento di propaganda. Quindi mi auguro che questa decisione di Giorgia Meloni possa aiutare l'Italia a essere considerata in modo più rispettoso e non semplicemente come uno strumento di un gioco più grande che Pechino sta portando avanti. In questo senso la decisione di Conte di allora ci aveva resi una pedina. Ora dovremo comportarci di conseguenza, anche mandando a Pechino dei messaggi chiari, senza farci portare di qua o di là secondo le convenienze del governo cinese".

