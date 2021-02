L'ex sindaco 81enne che scala il Tonale per protestare contro ​la cittadinanza negata a Liliana Segre

Il Comune a guida leghista aveva rifiutato la proposta dell'Anpi. Per protesta Paolino Parzani è salito in sella alla sua bicicletta d'epoca per una impresa davvero epica, sotto la neve

L'ha detto e l'ha fatto, per davvero: l'ex sindaco di Adro, Paolino Parzani, è salito in sella alla sua bicicletta per contestare la mancata concessione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre - proposta dall'Anpi ma negata dalla maggioranza del sindaco Paolo Rosa (Lega) - e a 81 anni è salito, non senza fatica, fino alla cima del Tonale, nonostante la neve.

Una impresa impreziosita da un dettaglio: come riporta Bresciatoday la bicicletta usata è una due ruote d'epoca, una Legnano del 1954 (no, niente aiutini da motori elettrici, ndr).

Parzani – già sindaco per tre mandati – a coronamento della scalata, ha inviato una lettera al primo cittadino di oggi, appuntandolo per la sua risposta un cui aveva rifiutato la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita perché "non avrebbe avuto senso tracciare un legame che non c'è mai stato".

"Come adrense – scrive Parzani – le ricordo che un sindaco rappresenta tutti i cittadini. Pur essendo convinto che il contenuto della sua risposta alla richiesta dell'Anpi non sia farina del suo sacco, mi permetto di informarla che la senatrice Liliana Segre, in quanto tale, rappresenta tutti gli 8mila Comuni italiani e ha condiviso tutte le atrocità subite da migliaia di prigionieri, anche adrensi, nei lager nazisti. E' stata l'unica della sua famiglia a tornare viva”.

“Le rendo noto – continua Parzani rivolgendosi a Rosa – che molti adrensi sono stati deportati per non aver aderito alla Repubblica di Salò. Anch'io ho avuto degli zii che tornando dalla campagna di Russia furono arrestati al Brennero e deportati in Germania per non aver voluto aderire alla Repubblica di Salò. Mi domando, allora, per cosa sia valsa la cerimonia della deposizione in Via Cavour della pietra d'inciampo accanto alla casa del soldato Attilio Mena, internato e deceduto in un campo di concentramento. Tutto ciò ritengo sia più che sufficiente per riconoscere il rapporto tra le sofferenze della senatrice Segre e quelle dei martiri adrensi”.