I desiderata di Berlusconi: la lista dei possibili ministri svelata da Mentana in diretta

I desiderata di Berlusconi? Antonio Tajani agli Esteri, Maria Elisabetta Casellati alla Giustizia e Anna Maria Bernini all’Università. E ancora: Licia Ronzulli alle Politiche Europee, Gasparri alla Pubblica Amministrazione e il senatore Alberto Barachini, attuale Presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, nel ruolo di sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all’editoria. Sarebbero queste le proposte che il presidente di Forza Italia ha avanzato agli alleati di centrodestra.

La lista è stata svelata da Enrico Mentana, su La7, nel corso dello speciale "Diario Politico". Mentre era in aula per le votazioni del presidente del Senato, Berlusconi ha infatti lasciato la cartellina aperta da cui si intravedeva un foglio con le (presunte) indicazioni del Cav: allargando l’immagine i giornalisti di La7 sono riusciti a capire quali sono i nomi associati a ciascun ministero. Ronzulli verrebbe indicata a mano anche come possibile ministra del Turismo o per i rapporti con il Parlamento. Come ha spiegato Mentana in diretta però "non è che Berlusconi chiedesse tutto questo". I nomi che compaiono nella lista vanno invece interpretati come alcune indicazioni di Forza Italia nell'ambito di una lista da concordare insieme agli alleati. Lasciando palazzo Madama dopo l'elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato, Berlusconi avrebbe peraltro detto che Licia Ronzulli "non avrà un ministero".