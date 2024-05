Salvini contestato a Livorno: i manifestanti lanciano uova contro la polizia

Lancio di pomodori e uova contro la polizia schierata in assetto antisommossa al corteo di Livorno per protestare contro la presenza in città del leader della Lega Matteo Salvini per presentare il suo libro "Controvento".

Il corteo, organizzato da "Azione Livorno antifascista" a cui hanno aderito alcune centinaia di persone, soprattutto portuali e studenti, è giunto nella serata di oggi, giovedì 2 maggio, di fronte al Palazzo del Portuale, che si trova nei pressi del "teatro dei Quattro Mori" dove Salvini deve presentare il libro. Qui sono partiti i lanci di pomodori e uova contro i reparti mobili della polizia a protezione dell'ingresso.

"Livorno è una città antirazzista e antifascista e noi siamo qui in piazza a manifestare le nostre idee che sono contrarie a quelle del ministro Salvini", ha riferito ai cronisti Luca Ribechini, dell'associazione Livorno Porto Pulito.

"Siamo qui perché un ministro non viene a Livorno in qualità di ministro, ma a provocare a fare propaganda in una struttura, il teatro 4 Mori che per noi non ha nulla a che vedere con le idee politiche di Salvini" ha aggiunto Massimo Mazza, del coordinemnto nazionale porti Usb, l'unione dei sindacati di base. "Nessuno vuole impedire a nessuno di parlare - ha aggiunto - e non crediamo che un ministro abbia difficoltà di parlare tra organi di stampa e tv, a noi non ci sembra condivisibile la sede in cui parla".