Il ministro Lollobrigida ci invita a parlare con le mucche

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida per verificare il benessere animale nelle aziende agricole invita a chiedere direttamente agli animali come stanno. Il ministro-cognato della presidente del consiglio Giorgia Meloni lo mette per iscritto in un post sui suoi canali social con tanto di foto con una mucca: "Se si avvicinano all'uomo senza timore significa che lo considerano un loro amico" scrive Lollobrigida.

Ora, premesso che abbiamo visto ben di peggio, l'uscita di Lollobrigida si è prestata a diverse reazioni da parte dei commentatori social, politici e non. In tanti hanno sottolineato come il benessere animale sia un tema importante, al centro del dibattito sulla transizione ecologica della nostra società, e riguardi non solo l'etica ma la nostra salute: il ricordo dell'epidemia di "mucca pazza" è lì a rammentarcelo.

Se la qualità della vita vissuta dagli animali è un tema che coinvolge soprattutto gli allevamenti intensivi, la soluzione prospettata dal ministro dell'agricoltura appare solo l'ennesimo scivolone di chi è ormai additato come "cognato d'Italia". Segue infatti di poche ore l'infelice battuta in cui spiegava come "una buona cena all'italiana" potesse scongiurare guerre e conflitti.

"Quante guerre non ci sarebbero state di fronte a cene ben organizzate" aveva detto ai microfoni dell'agenzia Vista a margine di un evento per la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Unesco. Ma il ministro di Fratelli d'Italia si è reso protagonista di una vera e propria serie di uscite a dir poco discutibili come quando propose l'obbligo per i ristoranti di proporre in menù un piatto di formaggi, o rilanciò la teoria della sostituzione etnica o tentò malamente di giustificarsi dopo essere sceso da un treno Frecciarossa ad una fermata ad personam.