"Per fortuna la siccità ha colpito il Sud e in particolare la Sicilia": la (nuova) gaffe di Lollobrigida

"Per fortuna quest'anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare". Sono le parole pronunciate dal ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida nel corso del question-time tenutosi al Senato ieri, 9 maggio. Più il Sud, dunque, e "per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene, ma che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante", ha proseguito i ministro rispondendo a un quesito posto dal senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio in riferimento appunto il tema della siccità e in particolare delle conseguenze su alcune produzioni agricole.

Pd e 5 Stelle: "Ministro per caso, si dimetta"

Affermazioni che hanno scatenato l'indignazione dell'opposizione. "Non servono ulteriori riprove, Lollobrigida deve fare una cosa e una soltanto: dimettersi con effetto immediato. E provare vergogna per quanto affermato nel silenzio - tanto imbarazzato quanto complice -di tutti i rappresentanti del suo partito e dell’intero centrodestra", attacca Anthony Barbagallo, segretario del Pd Sicilia.

"Cari amici siciliani rallegriamoci, il ministro Lollobrigida dice che quest’anno ‘per fortunà la siccità colpirà soprattutto il Sud", commenta ironicamente la senatrice del Movimento 5 Stelle in commissione Ketty Damante. "Al Ministro dell’Agricoltura 'per caso' diamo una notizia, la siccità in Sicilia è una costante e, anziché lanciarsi in affermazioni tanto ridicole, si adoperi perché i cittadini non debbano più fare la fila davanti le autobotti".

La Russa: "Conosco il mio amico Lollobrigida, intendeva altro"

Ad intervenire per placare gli animi ed illustrare le reali intenzioni del ministro è intervenuto Ignazio La Russa: "Voleva dire per sfortuna. Conosco il mio amico Lollobrigida, però non si può fare l'esegesi di ogni parola. Se io dico 'per fortuna ha colpito solo la Sicilia' non vuol dire che sono contento che ha colpito la Sicilia. Sono certo che lui volesse dire 'c'è andata male perché ha colpito la Sicilia, poteva andare peggio se avesse colpito tutto il resto dell'Italia", ha spiegato il presidente del Senato.

"So, perché lo conosco bene e perché é stato anche ospite mio in Sicilia, il grande affetto che Lollobrigida ha per questa terra".