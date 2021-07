Forza Italia perde i pezzi: Lucio Malan passa a Fratelli d'Italia

Il senatore Lucio Malan, attuale vicepresidente vicario del gruppo Forza Italia, aderisce a Fratelli d'Italia. Lo ha annunciato la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa.

Meloni parla di "grande orgoglio". Malan aveva aderito a FI nel 1996, è al Senato dal 2001. Nel 2013 è stato eletto senatore questore con il Popolo delle libertà. Per gli azzurri, anche a livello simbolico, è un addio pesante. "Le posizioni di FdI mi rappresentano pienamente anche a livello europeo, ormai il Ppe è sempre più difficile da distinguere", ha detto il senatore, ribadendo: "Mi sento pienamente rappresentato a livello europeo e orgoglioso di entrare a far parte di questa famiglia".

Come motiva il suo abbandono del gruppo di Forza Italia Malan? "Non mi sento più di sostenere col mio voto questo governo", ha spiegato. Soddisfazione della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Sono molto fiera della sua esperienza, serietà e compatibilità con le battaglie di Fratelli d'Italia", ha detto Meloni. La sua adesione "dimostra che siamo in grado di attrarre classe dirigente" ed è un esempio dei parlamentari che "vedono in noi il loro naturale approdo", ha aggiunto.