Luigi Brugnaro ricoverato in terapia intensiva

È arrivato al pronto soccorso in codice rosso, dopo un malore che lo ha colto mentre si trovava a cena con alcuni amici a Borgoricco (Padova). Il sindaco di Venezia e leader di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro, è stato portato d'urgenza al policlinico di Padova verso le 23 di ieri, cosciente, «ma provato da un evento acuto», come si legge in una nota diramata dall'azienda ospedaliera patavina.

Brugnaro, dopo gli approfondimenti del caso presso il pronto soccorso, è stato trasferito poco prima delle 4 di questa mattina nel reparto di terapia intensiva, in via prudenziale. I sanitari lo stanno sottoponendo a una serie di accertamenti per capire le cause del malore.