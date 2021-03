Il deputato di Italia Viva multato per un pranzo in terrazza con gli amici

Luigi Marattin si scusa dopo essere stato sorpreso dai carabinieri a Roma: "Un parlamentare ha l'obbligo di dare il buon esempio e certamente così non è stato in questo caso"

Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, ammette le sue responsabilità e si scusa su Facebook dopo essere stato multato per un pranzo sulla terrazza della sua abitazione a Roma con alcuni amici non conviventi. "Un parlamentare ha l'obbligo di dare il buon esempio e certamente così non è stato in questo caso", ha scritto il parlamentare renziano, oggi presidente della commissione Finanze della Camera.

Marattin è stato sanzionato per aver violato le norme anti covid. Racconta il deputato nel suo post intitolato "L'importanza di essere umani e quindi imperfetti": "Ieri pomeriggio nella mia abitazione a Roma si è registrata una violazione della normativa anti-Covid, nella forma di un pranzo non consentito (non ha alcuna importanza se tale violazione riguardasse o meno il sottoscritto, visto che sono ovviamente responsabile di ciò che accade e di cui sono a conoscenza)".

E prosegue: "Le forze dell’ordine - che erano alla ricerca di una violazione ben più grave in un appartamento della zona, ma che si sono per caso imbattute nella nostra - sono intervenute e hanno irrogato le sanzioni conseguenti. Ringrazio le forze dell'ordine per il loro lavoro e chiedo scusa".

In un'intervista a Rainews, Luigi Marattin ha poi detto: "Eravamo in sei amici su una terrazza. Il momento è difficile per tutti, per via delle restrizioni. Sono debole anch'io". E ha attaccato il Fatto quotidiano che ha scoperto il caso: "Farò di tutto per scoprire come è possibile che un quotidiano abbia scoperto la notizia mentre io stavo ancora scrivendo il post". Al giornale aveva raccontato: "Macché bisbocce. Io quando sono arrivati i carabinieri ero in camera a lavorare". Secondo la ricostruzione fornita dal deputato renziano, "sono arrivati i carabinieri avvertiti per via degli schiamazzi e della musica a tutto volume di chi si era riunito nella terrazza di fianco alla nostra. La mia fidanzata aveva invitato cinque amici a pranzo".