È nato il nuovo M5s di Conte

In 50mila votano il sì al nuovo statuto del M5s con le modifiche proposte da Giuseppe Conte. Il 5 e 6 agosto si vota l'ex premier come nuovo presidente del Movimento

Il giorno dopo aver ottenuto che il gruppo pentastellato in Parlamento non si sfaldasse nel voto sulla riforma della giustizia, garantendo la fiducia al governo di Mario Draghi, l'ex premier incassa il sostegno della base. Gli iscritti del MoVimento 5 Stelle hanno approvato le modifiche allo statuto proposte da Giuseppe Conte, con una votazione sulla nuova piattaforma elettronica che ha ha superato ampiamente il quorum della metà degli aventi diritto. Lo ha detto capo ad interim del movimento Vito Crimi annunciando l'esito della votazione. Sui 113.894 iscritti aventi diritto al voto, si sono espressi in 60.940, di questi 53.238, pari all'87,36%, hanno votato sì alle modifiche, 7.702 no.

La partecipazione al voto è "a dimostrazione del valore che viene dato a questo statuto, che non è valore mero strumento organizzativo ma una vera e propria rivoluzione di identità di un movimento che punta al 2050, una grande operazione di partecipazione" ha detto Crimi.

Il 5 e 6 agosto si vota l'ex premier come nuovo presidente del Movimento: Dopo il voto che lo incoronerà leader, appianati i duri contrasti sulla leadership con il Garante Beppe Grillo, per Conte le prossime sfide saranno la linea dei 5 stelle durante il semestre bianco e le amministrative di ottobre, con le principali citta' italiane che andranno al voto a partire da Roma, Milano e Napoli.

"Oggi è un grande giorno, una grande festa di partecipazione democratica, in particolare per tutti coloro che si riconoscono nel progetto politico-sociale che segna il nuovo corso del Movimento 5 Stelle. Si è appena conclusa la votazione degli iscritti. È stato superato il quorum in prima convocazione e il nuovo Statuto, insieme alla Carta dei Princìpi e dei Valori, sono stati approvati dal 87,36% degli iscritti". Lo ha scritto su Facebook Giuseppe Conte, leader in pectore del Movimento 5 Stelle. "Ringrazio di cuore tutte coloro e tutti coloro che hanno partecipato a queste giornate di democrazia che consolidano e danno forma questo ambizioso progetto, che ci ha impegnato per mesi. Un ringraziamento particolare rivolgo a Vito Crimi, che ha seguito con grande dedizione questa delicata fase di transizione e che ha curato che il passaggio alla nuova piattaforma di voto avvenisse senza intoppi". "Con il nuovo statuto il Movimento si dota di una nuova struttura, con nuovi organi e nuovi ruoli, con nuove norme utili a regolare la vita interna e i rapporti verso l'esterno. Molti principi sono invece confermati, valorizzati e rafforzati: tra questi quello della democrazia diretta e partecipata, che resta elemento fondativo della nostra comunità" ha scritto Conte. "Siamo quello in cui crediamo. Crediamo nella democrazia partecipata quale motore per dare ancora più forza alla nostra presenza sui territori e nelle istituzioni. Il voto di oggi non rappresenta un punto di arrivo, ma di ripartenza. Abbiamo un grande lavoro da fare, e come sempre dobbiamo farlo tutti insieme. Coraggio!"

Come sarà il nuovo Movimento 5 stelle

Il nuovo statuto, composto di 25 articoli e 39 pagine, stabilisce una chiara separazione tra il ruolo del Garante - cui è accordato il potere di interpretare lo Statuto - e quello del presidente che sarà "capo politico" del Movimento e con piena agibilità.

"Il Presidente - si legge - è il rappresentante politico del MoVimento Stelle in tutte le sedi e situazioni, formali e informali, in cui siano richieste la presenza istituzionale o le determinazioni politiche dell'Associazione, sia in Italia e sia all'Estero". Inoltre "dirige e coordina la comunicazione delle attività del MoVimento 5 Stelle e degli eletti del MoVimento 5 Stelle, della Scuola di Formazione e delle correlate iniziative e produzioni editoriali e pubblicitarie, attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche multimediale" e "ha la responsabilità di coordinare e di assicurare la uniformità della comunicazione del MoVimento".

Inoltre "dirige e coordina i rapporti con altre forze politiche o movimenti politici - si legge ancora ed "è responsabile dell'utilizzo del simbolo del MoVimento 5 Stelle, anche per tutte le attività collegate alle tornate elettorali" e "presiede il Consiglio Nazionale, dirige e coordina il Comitato per la prossimità territoriale, dirige e coordina il Comitato per la formazione e l'aggiornamento, determina la quota delle risorse del MoVimento Stelle eventualmente da destinarsi ai Gruppi territoriali finalizzati a progetti e iniziative".

Il Presidente che avrà un incarico di 4 anni e per non più di due mandati consecutivi e potrà essere sfiduciato con delibera assunta all'unanimità dai componenti del Comitato di Garanzia e/o dal Garante, ma solo se ratificata da una consultazione in rete degli Iscritti.