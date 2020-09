Gli exit poll di Opinio Italia per Rai per la corsa a sindaco di Matera attestano sull'80 per cento del campione il candidato del centrodestra Rocco Sassone al 29,0 - 33,0%, il M5s Domenico Bennardi al 23,0 - 27,0, Giovanni Schiuma del centrosinistra al 19,5 - 23,5%, Pasquale Doria tra 8,0 e 12,0, gli altri tra il 10,5 e il 14,5. Alle 15 in città l'affluenza è stata del 71,06%, poco meno della precedente tornata elettorale nel 2015, quando al primo turno voto' il 72,92% degli aventi diritto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

5stelle, Socialisti e Verdi: Matera città laboratorio per la rinascita del MoVimento?

I risultati di Matera sono importanti perché partivano da un'alleanza nuova e apparentemente innaturale, ovvero quella tra il Partito Socialista Italiano e il MoVimento 5 Stelle di Matera a sostegno del candidato sindaco Bennardi. Un’intesa consacrata dal segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, con il portavoce Livio Valvano, incontrando i candidati socialisti della lista Europa Verde-Psi e Bennardi: «È un’alleanza singolare - ha ammesso Maraio alla Gazzetta del Sud - sulla quale investiamo molto, ci crediamo, ha avuto un suo perchè all’interno del territorio. È un’amministrazione che può dare tanto a Matera, un candidato sindaco che sosteniamo con convinzione; una coalizione che abbiamo messo in campo e che ci vede protagonisti fin dall’inizio, un’esperienza che andrà bene per i materani e per Matera».