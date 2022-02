Caos M5S, Conte: "La mia leadership non dipende da carte bollate"

''La mia leadership nel M5S si basa sulla profonda condivisione di principi e valori. È il legame politico, prima che giuridico, quindi non dipende dalle carte bollate. E lo dico consapevole di essere anche un avvocato''. Giuseppe Conte commenta così l'ordinanza del Tribunale di Napoli, che ha sospeso le due delibere - datate 3 e 5 agosto 2021 - con le quali il Movimento aveva prima modificato il suo statuto e poi incoronato l'ex premier come presidente dei pentastellati.

La decisione dei giudici

I giudici hanno accolto il ricorso presentato dagli attivisti Steven Brian Hutchinson, Liliana Coppola e Renato Delle Donne (in rappresentanza di centinaia di iscritti che hanno appoggiato anche economicamente la causa), sostenuti dall'avvocato Lorenzo Borrè. I provvedimenti oggetto di reclamo sono stati sospesi in via cautelare per la sussistenza di "gravi vizi nel processo decisionale", come si legge nell'ordinanza firmata dal presidente della settima sezione civile del tribunale di Napoli Gian Piero Scoppa.

Il piano "b" di Conte

L'ex premier intanto non sta con le mani in mano. La prima mossa è l'incontro con l'ex reggente del Movimento, Vito Crimi. Lo stesso Crimi, al termine del vertice, ribadisce: "'La nostra comunità mi sembra che si sia espressa in maniera molto chiara sul presidente Conte. Non credo che sia il problema dei nuovi iscritti, dei sei mesi, che possa far cambiare il risultato". Crimi anticipa anche ciò che potrebbe accadere: "Ora si procederà ad una nuova votazione secondo le indicazioni del giudice di Napoli".