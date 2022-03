Conte carica i suoi: "Rispettiamo i tribunali, ma non ci fermano i cavilli"

Dopo il provvedimento cautelare del tribunale di Napoli "abbiamo avvertito il dovere di trovare soluzioni rapide nel pieno rispetto della legge, utili ad andare avanti con la forza di una comunità che vuole far sentire la sua voce, che vuole offrire efficaci risposte alle urgenze dei cittadini e delle imprese. Abbiamo scelto una via limpida, pienamente conforme alla legge, pienamente democratica. Il Movimento è una comunità che coinvolge sempre gli iscritti e non ha mai paura di votare". Così il leader M5S Giuseppe Conte in un videomessaggio pubblicato sui suoi canali social interviene sulla votazione del 10 e 11 marzo per confermare lo statuto, che è stato "congelato" dal tribunale di Napoli.

"Noi rispettiamo i provvedimenti dei tribunali" ma "non è possibile che l'azione politica del Movimento 5 Stelle, che ha la maggioranza relativa in Parlamento, sia rallentata, compromessa da cavilli giuridici e carte bollate", sottolinea Conte.

L'ex premier parla del voto come "un grande bagno di partecipazione democratica". E si rivolge direttamente ai suoi: "Cari iscritti, rispondiamo a chi vuole rallentare il M5S con mille osservazioni capziose con la forza del voto democratico. Giovedì 10 e venerdì 11 marzo potete nuovamente votare per approvare il nuovo statuto impugnato davanti al tribunale di Napoli. Dopo questa votazione sarete chiamati a esprimere un secondo voto riguardante alcune limitate modifiche che la Commissione di garanzia per l'approvazione degli statuti e la trasparenza dei partiti politici ci ha chiesto di inserire per rendere questo nostro nuovo statuto pienamente conforme alla legge, quella che contempla il beneficio del 2xMille e delle detrazioni fiscali".