Una "maggioranza Giorgia" in Europa? Per gli esperti è quasi impossibile

"Speriamo che nessuno, nella coalizione che guida il Paese, preferisca governare l’Ue con Macron e i socialisti, piuttosto che con la Lega e i suoi alleati". Sono parole di Matteo Salvini, che nelle scorse settimane ha più volte lamentato un atteggiamento di chiusura da parte degli alleati di Fratelli d'Italia e di Forza Italia nei confronti dei suoi alleati dell'estrema destra sovranista in Europa. Perché se Giorgia Meloni non vedrebbe male un "bis" di Ursula von der Leyen con una maggioranza più spostata a destra, il leader del Carroccio tira diritto per la sua strada, continuando a dialogare con le forze più estremiste del Continente. Una divisione che sarà ancor più palese dopo le elezioni europee di giugno, quando con molta probabilità i partiti che in Italia sostengono l'attuale governo torneranno a dividersi a Strasburgo.

Ma è verosimile immaginare una maggioranza di centrodestra, come quella italiana, anche in Europa? Secondo l'Istituto Cattaneo si tratta di un discorso "del tutto infondato" perché le forze che dovrebbero comporla sono molto disomogenee. Una "maggioranza Giorgia" in Europa, insomma, presupporrebbe "un'omogeneità di posizioni tra i gruppi Ppe, Ecr e Id che non ha alcun riscontro nella realtà, se non in alcuni specifici ambiti di politica pubblica". Le conclusioni del Cattaneo sono frutto dell'analisi sui voti espressi dai singoli eurodeputati su tutte le votazioni tenutesi con la procedura del voto per appello nominale durante la legislatura che sta per concludersi.

Convergenze difficili

In ambiti come la cultura e l'istruzione, libertà civili e giustizia - si legge nel rapporto - le posizioni di Ecr e Id sono lontane da quelle del Ppe, mentre su altri, come i temi legati alla transizione ecologica, si sono verificate convergenze almeno con una parte dei Popolari. Il Cattaneo prende come esempio, in questo senso, "il tentativo del presidente del gruppo del Ppe Manfred Weber, nel luglio 2023, di bloccare la proposta di regolamento sul ripristino della natura in accordo con Id, Ecr e una parte dei liberali (Re)" che "è stato visto come una prova generale per una strategia di coalizione completamente diversa. Il tentativo è stato sconfitto (312 voti a favore, 324 contrari e 12 astensioni) grazie anche ai voti degli eurodeputati del Ppe". Ma con i nuovi equilibri che potrebbero determinarsi dopo il voto di giugno, in cui si prevede una crescita del gruppo Ecr del 15% (grazie a Fdi) e del 30% di Id, l'esito di un voto come questo potrebbe essere diverso.

Insomma, dalle analisi del Cattaneo, emerge come un assetto del genere potrebbe verificarsi solo su alcuni specifici temi. Ed inoltre ci sono differenze consistenti anche tra gli stessi Ecr e Id. "In diverse occasioni importanti - si legge ancora nel rapporto - non sono riusciti a formare una posizione comune ed è improbabile che lo facciano di nuovo". Inoltre, "la loro posizione è discontinua nel tempo, anche perché spesso è stata dominata dalle richieste di una o poche delegazioni nazionali. Ecr aveva in origine l'impronta dei conservatori britannici, nell'attuale legislatura è stato dominato dai polacchi del PiS, nella prossima sembra destinato a essere egemonizzato da Fratelli d'Italia. Viceversa, Id, che nell'attuale legislatura ha visto dominare la Lega sovranista di Matteo Salvini, passerà nelle mani di Marine Le Pen (RN) e Alice Weidel (AfD). Nel loro insieme, queste caratteristiche suggeriscono che, sebbene questi due gruppi - Ecr e Id - possano cooperare su alcune questioni, è altamente improbabile che cooperino su tutti i fronti, indebolendo così la prospettiva che si possa creare un'alleanza stabile di lungo termine tra loro e con il Ppe".