Malore per Marco Cappato: ricoverato per ischemia cerebrale ad Aosta

Un capodanno di paura per Marco Cappato. Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e presidente di Eumans, è stato infatti ricoverato lo scorso 31 dicembre nell'ospedale Parini di Aosta per un problema di origine cardiaca "che ha prodotto uno screzio ischemico neurologico nella funzione della sola articolazione della parola, attualmente in netto miglioramento" come si legge in una nota dell'associazione Coscioni.

L'attivista 52enne si trovava nella regione alpina quando si è sentito male. È quindi stato portato al pronto soccorso del nosocomio regionale in ambulanza. "Marco Cappato - si legge dal bollettino del dottor Mario Riccio, suo medico di fiducia - è stato dimesso oggi (giovedì 4 gennaio) dall'ospedale Parini di Aosta e le sue condizioni sono in miglioramento. Era stato ricoverato il 31 dicembre scorso "in seguito a un problema di origine cardiaca". Cappato ha "eseguito gli accertamenti che confermavano il quadro clinico e ha ricevuto la terapia del caso. Sottoposto a risonanza cerebrale che ha confermato la modesta entità del danno ischemico".

Cappato è stato quindi già dimesso dall'ospedale e presenta un quadro clinico in netto miglioramento, ma dall'associazione Coscioni sottolineano come abbia bisogno di "riposo e di cure".

"Il problema che ha originato l'ischemia cerebrale è stato verosimilmente causato dalla presenza del forame ovale pervio cardiaco - comunica la nota dell'associazione - e nelle prossime settimane Marco Cappato sarà sottoposto alla chiusura dello stesso".