Le voci della politica: Maria Elena Boschi (Italia Viva), Carlo Calenda e Enrico Costa (Azione) in questa video-intervista.

Sono scesi oggi, 18 luglio, in piazza San Silvestro a Roma assieme ai cittadini per portare il sostegno al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Ecco cosa ci hanno detto in questa intervista Maria Elena Boschi (Italia Viva), Carlo Calenda e Enrico Costa (Azione).